DaVinci Gourmet バリスタクラフトチャンピオンシップ 2026：「エスプレッソ・ユア・フレーバー」――エントリー受付中

シンガポール、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- Kerry Group傘下のブランド、DaVinci Gourmetは、「エスプレッソ・ユア・フレーバー」をテーマにしたバリスタクラフトチャンピオンシップ2025/2026の開催を発表し、世界中のバリスタの参加を呼びかけている。今年のコンペティションは、世界のバリスタコミュニティを特徴づける、技術の美しさ、個性、そして創造性を称えるものとなっている。

2026年の大会では、参加者の数と創造性を最大限に引き出すことを目的とした、簡略化されたエントリー手続きが導入される。国内予選は完全デジタル形式で実施され、エスプレッソショット1杯以上と10mLのDaVinci Gourmet 製品を使用した、1品の革新的なコーヒービバレッジの提出のみが必要となる。提出は使いやすいオンラインフォームを通じて行われる。ルールと要件は簡略化されており、参加者の創造的表現と技術的卓越性に焦点が当たるようになっている。

The 2026 Barista Craft Championship introduces a streamlined entry process designed to maximise participation and creativity (PRNewsfoto/Kerry Group)

デジタルラウンドを勝ち抜いたバリスタは、活気あふれる対面形式の国内決勝に進出し、その後サブリージョナル決勝を経て、最終的に2026年5月にベトナムで開催される権威あるグローバル決勝に挑む。各ステージで、優れた才能は現金賞、トロフィー、そして証明書によって称えられる。グローバルチャンピオンには、2,000米ドルの賞金とトロフィーが贈られ、革新性とプロとしての誇りを象徴する称号が授与される。

競技規則、行動規範、提出ガイドラインを含むすべての大会資料は複数言語で提供されており、あらゆる市場の参加者が利用できるようになっている。大会の認知度を高め、すべての参加者の成果を称えるために、包括的なマーケティングおよびソーシャルメディア用の素材が提供される。

国内予選のエントリー受付が開始された。世界中のバリスタが、自身の最も創造的なドリンクコンセプトを考案し、応募することが招待されている。公式エントリーフォームや大会ガイドラインを含む詳細情報は、バリスタクラフトチャンピオンシップページおよび各地のダヴィンチ・グルメ担当者から入手できる。

「DaVinci Gourmetバリスタクラフトチャンピオンシップは、単なる競技以上のものです。それは、バリスタが自身の独自のビジョンを披露し、コーヒー文化の進化に刺激を与えるためのグローバルなプラットフォームです。DaVinci Gourmetバリスタクラフトチャンピオンの称号は、卓越性、創造性、そして国際的な認知の証です。世界最高峰のバリスタたちを駆り立てる情熱と革新性を称える日を楽しみにしています」と、Kerryアジア太平洋・中東・アフリカ Foodservice Brands担当ゼネラルマネージャーのEloise Dubuisson氏は述べた。

