DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2026: "Espresso Your Flavour" - Başvurular Başladı

SİNGAPUR, 2 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Kerry Group'a bağlı bir marka olan DaVinci Gourmet, "Espresso Your Flavour" temasıyla dünya çapındaki baristaları katılmaya davet ederek Barista Craft Championship 2025/2026'nın lansmanını duyurdu. Bu yılki yarışma, küresel barista topluluğunu tanımlayan sanatsallığı, bireyselliği ve yaratıcılığı kutluyor.

The 2026 Barista Craft Championship introduces a streamlined entry process designed to maximise participation and creativity

2026 yarışması, katılımı ve yaratıcılığı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kolaylaştırılmış bir başvuru süreci sunuyor. Ulusal Ön Eleme Turu, kullanıcı dostu bir çevrimiçi form aracılığıyla, tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek ve tek bir yenilikçi kahve içeceği sunumu gerektirecektir: en az bir shot espresso ve 10 ml DaVinci Gourmet ürünü ile hazırlanmış bir içecek. Kurallar ve gereklilikler basitleştirilerek, yaratıcı ifade ve teknik mükemmelliğin odak noktası olmaya devam etmesi sağlanmıştır.

Dijital turdan geçen baristalar, yüksek enerjili yüz yüze Ulusal Finallerde, ardından Alt Bölge Finallerinde ve son olarak Mayıs 2026'da Vietnam'da düzenlenecek prestijli Küresel Finalde yarışacaklar. Her aşamada, üstün yetenekler nakit ödüller, kupalar ve sertifikalarla ödüllendirilmektedir. Global Şampiyon, 2.000 ABD doları ve bir kupa ile ödüllendirilecek ve inovasyon ve profesyonel gururla eş anlamlı bir ödül kazanacaktır.

Kurallar, davranış kuralları ve başvuru kılavuzları da dahil olmak üzere tüm yarışma materyalleri, birden fazla dilde mevcut olup, her pazardan katılımcılar için erişilebilirlik sağlanmaktadır. Şampiyonanın erişimini artırmak ve tüm yarışmacıların başarılarını kutlamak için kapsamlı pazarlama ve sosyal medya kaynakları sağlanmaktadır.

Ulusal Ön Eleme Turu için başvurular başladı. Dünyanın dört bir yanındaki baristalar, en yaratıcı içecek konseptlerini hazırlamaya ve değerlendirilmek üzere sunmaya davet ediliyor. Resmi başvuru formu ve yarışma yönergeleri de dahil olmak üzere tüm ayrıntılara Barista Craft Championship sayfasından ve yerel DaVinci Gourmet temsilcilerinden ulaşabilirsiniz.

"DaVinci Gourmet Barista Craft Championship bir yarışmadan çok daha fazlasıdır. Baristaların benzersiz vizyonlarını sergilemeleri ve kahve kültürünün gelişimine ilham vermeleri için küresel bir platformdur. DaVinci Gourmet Barista Craft Champion unvanı, mükemmelliğin, yaratıcılığın ve uluslararası tanınırlığın bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve dünyanın en iyi baristalarını harekete geçiren tutku ve yenilikçiliği kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi, Eloise Dubuisson, Kerry Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Gıda Hizmetleri Markaları Genel Müdürü.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2808187/DVG250234_DVG_BCC_Visual_for_Media_Press_W.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2809159/DVG_Logo_FlavourGenius_BlackLogo_CS5_01_Logo.jpg