DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2026: "Espresso Your Flavour" - प्रविष्टियाँ अब खुली हैं

सिंगापुर, 2 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- DaVinci Gourmet, Kerry Group के तहत एक ब्रांड, Barista Craft Championship 2025/2026 के शुभारंभ की घोषणा करता है, जिसमें पूरे विश्व के Baristas को "Espresso Your Flavour" थीम के तहत भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष की प्रतियोगिता वैश्विक Barista समुदाय को परिभाषित करने वाली कलात्मकता, व्यक्तित्व और रचनात्मकता का समारोह मना रही है।

2026 की प्रतियोगिता में भागीदारी और रचनात्मकता को अधिकतम करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। National Preliminary Round पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें केवल एक ही निम्न नवप्रवर्तनशील कॉफी पेय प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, एस्प्रेसो का कम से कम एक शॉट और DaVinci Gourmet उत्पाद के 10 mL के साथ तैयार किया गया। मुख्य ध्यान को रचनात्मक अभिव्यक्ति और तकनीकी उत्कृष्टता पर सुनिश्चित करते हुए नियमों और आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है।

डिजिटल राउंड से आगे बढ़ने वाले Barista उच्च-ऊर्जा, आमने-सामने National Finals में प्रतिस्पर्धा करेंगे, उसके बाद Sub-Regional Finals और अंततः मई 2026 में वियतनाम में प्रतिष्ठित Global Final में भाग लेंगे। प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभा को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। Global Champion को USD2,000, एक ट्रॉफी मिलेगी तथा उसे नवाचार और पेशेवर गौरव का पर्याय माना जाएगा।

प्रत्येक मार्केट के प्रतिभागियों के लिए उनकी पहुंच सुनिश्चित कर सकने के लिए प्रतियोगिता के नियम, आचार संहिता और प्रस्तुतिकरण संबंधी दिशानिर्देशों सहित सभी सामग्रियां, अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। चैंपियनशिप की पहुंच बढ़ाने और सभी प्रतियोगियों की उपलब्धियों का समारोह मनाने के लिए सर्वसमावेशी मार्केटिंग और सोशल मीडिया संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

National Preliminary Round के लिए प्रविष्टियाँ अब खुली हैं। पूरे विश्व के Baristas को अपने सबसे कल्पनाशील पेय अवधारणाएं तैयार करने और उन्हें विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आधिकारिक प्रविष्टि फ़ॉर्म और प्रतियोगिता दिशानिर्देशों सहित संपूर्ण विवरण Barista Craft Championship पृष्ठ पर और DaVinci Gourmet के स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से उपलब्ध हैं।

"DaVinci Gourmet Barista Craft Championship एक प्रतियोगिता से कहीं अधिक है। Barista के लिए यह एक वैश्विक प्लेटफ़ार्म है जहां वे अपनी अनूठी परिकल्पना प्रदर्शित कर सकते हैं और कॉफी की संस्कृति के विकास को प्रेरित कर सकते हैं। DaVinci Gourmet Barista Craft Champion की उपाधि उत्कृष्टता, रचनात्मकता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की प्रतीक है और हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ Baristas को प्रेरित करने वाले उत्साह और नवाचार का समारोह मनाने के लिए तत्पर हैं।" Kerry एशिया प्रशांत, मध्य-पूर्व और अफ्रीका में फूड सर्विस ब्रांड्स की महाप्रबंधक, Eloise Dubuisson, ने कहा।

