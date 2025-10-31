2026 DaVinci Gourmet咖啡師技藝大賽：「Espresso Your Flavour」現已接受報名

從數碼回合中脫穎而出的咖啡師，將有機會參加緊張刺激的現場國家決賽，隨後是次區域決賽，並最終角逐於2026年5月在越南舉行的萬眾矚目的全球總決賽。每個階段均會表彰優秀人才，頒發獎金、獎盃和證書。全球總冠軍將獲得2,000美元獎金、獎盃，以及象徵創新精神與職業榮耀的權威認可。

所有比賽資料，包括規則、行為守則和提交指南，均備有多種語言版本，確保來自各個市場的參賽者均可便捷獲取信息。主辦方亦提供全面的市場推廣和社交媒體素材，以擴大比賽的影響力，並彰顯所有參賽者的亮眼成就。

國家預選賽現已接受報名。誠邀全球咖啡師發揮創意構想，精心打造獨特飲品並提交參賽申請。完整詳情，包括官方報名表格和參賽指南，可於咖啡師技藝大賽專頁或透過當地DaVinci Gourmet代表查閱。

Kerry亞太、中東及非洲區餐飲服務品牌總經理Eloise Dubuisson表示：「DaVinci Gourmet咖啡師技藝大賽不僅是一場比賽，它更是一個全球平台，讓咖啡師展示其獨特視野，並推動咖啡文化的發展。DaVinci Gourmet咖啡師技藝大賽冠軍的頭銜，代表著卓越、創意和國際認可，我們期待見證全球頂尖咖啡師們所懷揣的熱忱與創新活力。」

SOURCE Kerry Group