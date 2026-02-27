بناء شبكة ذكية للتعاون بين المحطات والشبكات والخدمات ونجاح الأعمال

برشلونة ، إسبانيا ، 27 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- نحن الآن في لحظة محورية؛ حيث لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي والاتصالات هو المستقبل ، ولكن الحاضر.

هذه الثورة ، التي تتميز بالذكاء الاصطناعي ، تعيد تشكيل منظومات الاتصالات المتنقلة بشكل أساسي ، من المحطات والشبكات إلى الخدمات التي تقدمها. مع تقدمنا نحو الشبكة المستقبلية ، يجب أن تتطور الشبكة الأساسية إلى مركز ذكي وصانع قيمة للتنمية المستقبلية للشبكات.

image1

مع هذا الاتجاه ، تقترح "هواوي" رؤية جديدة للشبكة الأساسية السحابية؛ تتمثل في نظام ذكي يوحد ذكاء الخدمة وذكاء الشبكة. هذا الإطار ليس ترقية تدريجية. إنه إعادة بناء استراتيجية للخدمات الأساسية مثل النطاق العريض المنزلي، والصوت، والبيانات ، مما يسمح للمشغلين بالقفز إلى الأمام في تجربة المستخدم وإعادة اختراع نماذج أعمالهم.

من خلال تقنية NE المدمجة مع قدرة الذكاء الاصطناعي ، تدعم الشبكة الأساسية عمليات فعالة ومستقرة مع تمكين التعرف الدقيق على الخدمة والتحكم الديناميكي في السياسة. هذه الطبقة الأساسية تغذي ذكاء الخدمة المتقدم في الطبقة العليا ، ما ينتج عنه خلق منظومة ذكية ومتجاوبة.

النتيجة؟ تحول حاسم من مجرد توفير الاتصال إلى تقديم الذكاء التكيفي والتنبؤي كخدمة. مع وجود الذكاء في صميمها ، سوف تتطور شبكة الاتصالات لتصبح المركز الاستراتيجي للنمو المستقبلي ، وبالتالي تحويل شبكة الاتصالات إلى منصة ابتكار تضمن تجارب رقمية استثنائية وتسرع وتيرة الإنجازات القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعات المختلفة.

المستقبل ذكي، وهو متصل في جوهره.

نتطلع إلى رؤيتكم في "المعرض العالمي للجوال ببرشلونة 2026" (MWC Barcelona 2026). دعونا نستكشف الحدود القادمة للشبكات ، ونعثر على طرق جديدة لإضافة قيمة ، وبناء مخطط للنمو المستدام معًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2920896/image1.jpg