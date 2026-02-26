Creada una red inteligente para la colaboración entre terminales, redes y servicios y el éxito empresarial

News provided by

Huawei

Feb 26, 2026, 08:16 ET

BARCELONA, España, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nos encontramos ahora en un momento crucial: la fusión de la IA y las comunicaciones ya no es el futuro, sino el presente.

Esta revolución, con IA como protagonista, está transformando radicalmente los ecosistemas de las comunicaciones móviles, desde los terminales y las redes hasta los propios servicios que prestan. A medida que avanzamos hacia la red del futuro, la red central debe evolucionar hacia un centro inteligente y generador de valor para el desarrollo futuro de las redes.

Continue Reading
image1
image1

Con esta tendencia, Huawei propone una nueva visión de red central en la nube: un sistema inteligente que unifica la inteligencia de servicios y la inteligencia de red. Este marco no es una actualización gradual, sino una reestructuración estratégica de servicios centrales como la banda ancha doméstica, la voz y los datos, que permite a los operadores avanzar en la experiencia del usuario y reinventar sus modelos de negocio.

Gracias a NE con capacidad de IA integrada, la red central facilita operaciones eficientes y estables, a la vez que permite un reconocimiento preciso de servicios y un control dinámico de políticas. Esta capa fundamental impulsa la inteligencia de servicios avanzada en la capa superior, creando un ecosistema inteligente y con capacidad de respuesta.

¿El resultado? Un cambio decisivo: de la simple conectividad a la inteligencia como servicio (IA como servicio) adaptativa y predictiva. Con la inteligencia como eje central, la red de comunicaciones evolucionará hasta convertirse en el eje estratégico del crecimiento futuro, transformándose en una plataforma de innovación que garantice experiencias digitales extraordinarias y acelere los avances impulsados por la IA en todos los sectores.

El futuro es inteligente y está conectado en su núcleo.

Esperamos verte en el MWC Barcelona 2026. Exploremos la próxima frontera de las redes, encontremos nuevas formas de agregar valor y construyamos juntos el plan para un crecimiento sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920896/image1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Aufbau eines intelligenten Netzwerks für die Zusammenarbeit zwischen Terminal, Netzwerk und Service sowie für den geschäftlichen Erfolg

Aufbau eines intelligenten Netzwerks für die Zusammenarbeit zwischen Terminal, Netzwerk und Service sowie für den geschäftlichen Erfolg

Wir befinden uns gerade an einem entscheidenden Moment: Die Verschmelzung von KI und Kommunikation ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern bereits...
AI Calling : créer un réseau vocal orienté vers l'avenir

AI Calling : créer un réseau vocal orienté vers l'avenir

Les services vocaux sont au cœur des services des opérateurs et jouent un rôle crucial dans la société. En 2025, le nombre d'utilisateurs de New...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics