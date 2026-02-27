Membangun Jaringan Cerdas untuk Kolaborasi Terminal-Jaringan-Layanan dan Kesuksesan Bisnis

Dengan tren ini, Huawei mengusulkan visi baru untuk cloud core network: sistem cerdas yang menyatukan Service Intelligence dan Network Intelligence. Kerangka tersebut bukan sekadar peningkatan bertahap, melainkan pembaruan strategis pada layanan inti seperti jaringan home broadband, layanan telepon, dan data. Melalui pendekatan ini, pihak operator dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan dan memperbarui model bisnis.

Melalui NE yang telah dilengkapi fitur-fitur AI, jaringan inti mendukung aktivitas operasional yang efisien dan stabil, serta mengidentifikasi layanan secara presisi dan mengatur kebijakan penggunaan jaringan yang dinamis. Fondasi ini mendukung pengembangan Service Intelligence pada lapisan atas sehingga menciptakan ekosistem yang responsif dan cerdas.

Hasilnya? Transformasi besar, beralih dari sekadar menyediakan konektivitas menjadi layanan berbasiskan teknologi cerdas yang adaptif dan prediktif. Dengan teknologi cerdas sebagai elemen utama, jaringan komunikasi segera berkembang menjadi pusat strategis untuk pertumbuhan masa depan, serta platform inovasi yang menghadirkan pengalaman digital terbaik dan mempercepat terobosan berbasiskan AI di berbagai industri.

Masa depan kelak semakin cerdas, dan semuanya terhubung dari inti jaringan.

Huawei menantikan kehadiran Anda di MWC Barcelona 2026. Mari kita menjelajahi era baru jaringan komunikasi, menemukan cara baru untuk menciptakan nilai tambah, dan membangun fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

