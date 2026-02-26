Mise en place d'un réseau intelligent pour la collaboration terminal-réseau-service et la réussite commerciale

BARCELONE, Espagne, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Nous sommes désormais à un moment charnière : la fusion de l'IA et des communications n'est plus l'avenir, mais le présent.

Cette révolution, dont l'IA est un élément essentiel, est en train de remodeler fondamentalement les écosystèmes de communications mobiles, depuis les terminaux et les réseaux jusqu'aux services mêmes qu'ils fournissent. À mesure que nous avançons vers le réseau du futur, le cœur de réseau doit évoluer et devenir un centre intelligent et un créateur de valeur pour le développement futur des réseaux.

image1

Dans ce contexte, Huawei propose une nouvelle vision du cœur de réseau en nuage : un système intelligent unifiant l'intelligence des services et l'intelligence des réseaux. Ce cadre n'est pas une mise à jour progressive. Il s'agit d'une reconstruction stratégique des services de base tels que le haut débit domestique, la voix et les données, qui permet aux opérateurs de transformer l'expérience utilisateur et de réinventer leurs modèles d'entreprise.

Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, le cœur de réseau permet des opérations efficaces et stables ainsi qu'une reconnaissance précise des services et un contrôle dynamique des politiques. Cette couche de fondation alimente la couche supérieure de l'intelligence des services, créant ainsi un écosystème réactif et intelligent.

Le résultat ? Une évolution décisive, de la simple fourniture de connectivité à la fourniture d'intelligence adaptative et prédictive en tant que service. Avec l'intelligence au cœur, le réseau de communications va évoluer pour devenir le centre stratégique de la croissance future, transformant le réseau de communications en une plateforme d'innovation garantissant des expériences numériques extraordinaires et accélérant les percées basées sur l'IA dans tous les secteurs d'activité.

L'avenir est intelligent et connecté à la base.

Nous sommes impatients de vous retrouver au MWC Barcelone 2026. Explorons la nouvelle frontière des réseaux, trouvons de nouveaux moyens d'apporter de la valeur ajoutée et élaborons ensemble les modalités d'une croissance durable.

