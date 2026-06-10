بدعم من هواوي، أزتليكوم تحقق تغطية شبه شاملة على مستوى البلاد في التوصيلية عريضة النطاق عبر "Online Azerbaijan"

باكو، أذربيجان, 10 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركتا أزتليكوم، التابعة لشركة أزكون القابضة، وهواوي أن استراتيجية "Online Azerbaijan" للتوصيلية عريضة النطاق في البلاد أصبحت تغطي 99.7% من أذربيجان.

أصبح بإمكان ما يصل إلى 3 ملايين أسرة وشركة، في المدن الكبرى والقرى النائية على حد سواء، الوصول الكامل إلى الإنترنت عالي السرعة والخدمات الرقمية، وقد تم ربط 2 مليون منها خلال العامين الماضيين. اليوم، بات جميع سكان البلاد البالغ عددهم 10.45 مليون نسمة تقريبًا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

وقال Hasan Omarov، الرئيس التنفيذي لشركة أزتليكوم: "لقد تعاملنا مع هذه المبادرة ليس بوصفها مجرد ترقية تكنولوجية، بل بوصفها استثمارًا استراتيجيًا يهدف إلى الحد من الفجوة الرقمية، وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الرقمية، وتمكين التحول الرقمي للخدمات العامة".

وأضاف: "يُعد المشروع الضخم Online Azerbaijan واحدًا من أكبر مبادرات البنية التحتية في تاريخ بلادنا. ولأول مرة، بات المواطنون، بغض النظر عن مكان إقامتهم، يتمتعون بنفاذ متكافئ إلى خدمات إنترنت عالية السرعة وموثوقة، وبفرص رقمية متساوية. وقد أدت إمكانات هواوي التقنية العالية، وحلولها المبتكرة، وقدراتها المثبتة في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق، دورًا حاسمًا في تطوير البنية التحتية الرقمية في أذربيجان. واستنادًا إلى الأساس الذي أرساه المشروع الضخم Online Azerbaijan، فإن نشر التقنيات المتقدمة مثل 10G و50G PON سيعزز كذلك تقديم خدمات نطاق عريض عالية السعة وفائقة السرعة وموثوقة للمنازل والشركات في المستقبل القريب."

أطلقت وزارة التنمية الرقمية والنقل مبادرة "Online Azerbaijan" في عام 2021، وهي تتماشى مع الأهداف الحكومية الرامية إلى رفع متوسط سرعات الإنترنت عبر شبكة نطاق عريض مستقرة إلى 50 ميغابت في الثانية بحلول عام 2025. وفي إطار برنامج الشمول الرقمي TECH4ALL، أدت هواوي دورًا محوريًا في توسيع البنية التحتية، بما في ذلك ربط بعض أكثر القرى بُعدًا في البلاد عبر حلول ألياف ضوئية بالكامل بسرعة غيغابت.

وقال Cui Yangyang، مدير مكتب برنامج TECH4ALL لدى هواوي: "تلتزم هواوي بتسخير تقنياتها وحلولها لسد الفجوة الرقمية وتمكين عالم رقمي شامل ومستدام. إن ضمان حصول الجميع على الإنترنت عالي السرعة، بغض النظر عن مواقعهم، يفتح الفرص أمام كل مواطن ويمكّنه من الإسهام في الاقتصاد الرقمي المتنامي للبلاد ومستقبلها المزدهر."

تركز حلول اتصالات هواوي القائمة بالكامل على الألياف الضوئية على بناء بنية تحتية متكاملة من طرف إلى طرف، تُحل فيها التقنيات الضوئية محل التحويل الكهربائي التقليدي لتلبية متطلبات عرض نطاق ترددي عالٍ وزمن استجابة منخفض.

وقد وُضعت أهداف المشروع استنادًا إلى الكثافة السكانية، وإمكانات البنية التحتية، والمؤشرات الاجتماعية في كل منطقة من المناطق الاقتصادية الأربع عشرة في أذربيجان. وعند إطلاق المشروع، كان متوسط سرعة الإنترنت في أذربيجان لا يتجاوز 11.7 Mbit/s، ثم ارتفع بأكثر من سبعة أضعاف ليصل إلى 88.84 Mbit/s بحلول عام 2025. ويأتي هذا التقدم نتيجة مباشرة لنشر بنية قوية للألياف الضوئية على نطاق واسع، بما في ذلك الاستبدال الكامل للشبكات النحاسية القديمة بالألياف الضوئية. وخلال عام واحد فقط، تقدمت أذربيجان تسعة مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، لتدخل الفئة العليا في الحوكمة الرقمية في عام 2025 للمرة الأولى.

وقد جرى عرض المشروع باعتباره دراسة حالة في فعاليات متخصصة مختلفة على مدى عدة سنوات. كما فاز بخمس جوائز دولية مختلفة، ونُشر بوصفه دراسة حالة نموذجية في مجال الأعمال في Harvard Business Review Türkiye وفي كتاب Principles of Modern Marketing من تأليف Philip Kotler.

وفي السابق، كانت العديد من المناطق الريفية في أذربيجان تعاني محدودية النفاذ إلى التوصيلية الحديثة والخدمات الرقمية. وعلى سبيل المثال، في قرى جبلية نائية ذات طابع تقليدي مثل خيناليق، أسهمت إتاحة توصيلية عالية السرعة وموثوقة إسهامًا كبيرًا في تعزيز الفرص المحلية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط السياحة، وتمكين الحرفيين المحليين من عرض حرفهم التقليدية على جمهور عالمي عبر البث المباشر. كما أسهم تحسن التوصيلية في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت للمدارس الريفية، بما أسهم في تضييق الفجوة الرقمية، ومنح الطلاب في المناطق الريفية فرصًا أوسع للوصول والتعلم، تماثل ما يتاح لأقرانهم في المدن.

إلى جانب التعليم عبر الإنترنت، يجري تنفيذ مشاريع تشمل الطب عن بُعد والمدن الذكية في مختلف أنحاء البلاد. وفي مرحلته التالية، سيركز مشروع "Online Azerbaijan" على توسيع نطاق 5G وإنترنت الأشياء ليشمل أكثر المناطق بُعدًا، مع إيلاء اهتمام كبير لكفاءة الطاقة واعتماد التكنولوجيا الخضراء.

نبذة عن TECH4ALL

يُعد TECH4ALL مبادرة هواوي طويلة الأمد وخطة عملها في مجال الشمول الرقمي. ويهدف TECH4ALL، بدعم من التقنيات المبتكرة والشراكات، إلى تمكين عالم رقمي شامل ومستدام: https://www.huawei.com/en/tech4all