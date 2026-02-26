Aufbau eines intelligenten Netzwerks für die Zusammenarbeit zwischen Terminal, Netzwerk und Service sowie für den geschäftlichen Erfolg

BARCELONA, Spanien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Wir befinden uns gerade an einem entscheidenden Moment: Die Verschmelzung von KI und Kommunikation ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern bereits Realität.

Diese Revolution, deren Hauptakteur die KI ist, verändert die Ökosysteme der Mobilkommunikation grundlegend – von Endgeräten und Netzwerken bis hin zu den Diensten, die sie bereitstellen. Auf dem Weg zum Netzwerk der Zukunft muss sich das Kernnetzwerk zu einem intelligenten Hub und Werteschöpfer für die zukünftige Entwicklung von Netzwerken entwickeln.

image1

Angesichts dieses Trends schlägt Huawei eine neue Vision für das Cloud-Kernnetzwerk vor: ein intelligentes System, das Service Intelligence und Network Intelligence vereint. Dieses Framework ist keine schrittweise Verbesserung. Es handelt sich um einen strategischen Umbau von Kerndiensten wie Breitband für Privathaushalte, Sprache und Daten, der es Betreibern ermöglicht, einen Sprung nach vorne in Sachen Benutzererfahrung zu machen und ihre Geschäftsmodelle neu zu erfinden.

Durch NE mit integrierter KI-Fähigkeit unterstützt das Kernnetzwerk einen effizienten, stabilen Betrieb und ermöglicht gleichzeitig eine präzise Dienstenerkennung und dynamische Richtlinienkontrolle. Diese grundlegende Ebene treibt die fortschrittliche Service Intelligence in der oberen Ebene an und schafft ein reaktionsschnelles, intelligentes Ökosystem.

Das Ergebnis? Eine entscheidende Verlagerung von der reinen Bereitstellung von Konnektivität hin zur Bereitstellung adaptiver, vorausschauender Intelligence-as-a-Service. Mit Intelligenz als Kernstück wird sich das Kommunikationsnetzwerk zum strategischen Knotenpunkt für zukünftiges Wachstum entwickeln und sich zu einer Innovationsplattform wandeln, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse garantiert und KI-getriebene Durchbrüche in allen Branchen beschleunigt.

Die Zukunft ist intelligent und im Kern vernetzt.

Wir freuen uns darauf, Sie auf der MWC Barcelona 2026 zu sehen. Lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Grenzen der Netzwerke erkunden, neue Wege zur Wertsteigerung finden und den Entwurf für nachhaltiges Wachstum erstellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920896/image1.jpg