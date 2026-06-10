شركة هواوي تُطلق برنامج "AHEAD" لبناء منظومة جديدة قائمة على المنافع المتبادلة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية

شنتشن، الصين، 10 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- اختُتم مؤتمر الشركاء العالمي للتعليم والرعاية الصحية 2026 بنجاح في الصين، تحت شعار: "معًا نحو تمكين التعليم والرعاية الصحية بقيادة الذكاء الاصطناعي". شهد الحدث مشاركة أكثر من 500 عميل وشريك من القطاع من أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم. خلال الفعالية، كشفت هواوي عن برنامج تحالف التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم 2.0 – "AHEAD"، الهادف إلى تعزيز التآزر داخل الصناعة وبناء منظومة مستدامة وعالية الكفاءة.

تحول يقوده الذكاء الاصطناعي مع تحديث تحالف الشركاء لمواكبة العصر

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

أشار Junfeng Li (Wind)، نائب رئيس هواوي والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال العالمية للقطاع الحكومي، في كلمته الرئيسية، إلى أن العالم يشهد موجة تحول تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية، باعتبارهما أساس التنمية البشرية المستدامة، يواجهان ضرورة عالمية للتحول الذكي — وهو تحدٍّ يحمل في الوقت نفسه فرصًا هائلة.

وأكد أن هواوي ملتزمة باستكشاف أفضل المسارات لتحقيق التحول الذكي في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى لإتاحة الوصول إلى تعليم عالي الجودة وتحسين خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم. كما أشار إلى أن إطلاق برنامج "AHEAD" يمثل خطوة محورية لشركة هواوي للعمل مع شركائها العالميين على بناء مجتمع صناعي موجّه للمستقبل.

تحالف الشركاء 2.0 يعمّق التعاون العالمي عبر ستة محاور

لأجل الانتقال من البنية التحتية في النسخة 1.0 إلى منظومة عالمية أكثر تكاملًا، يعمل تحالف الشركاء 2.0 على تطوير ستة محاور رئيسية للتعاون، تشمل: استشراف الاتجاهات، والتمكين، والتطوير المشترك للحلول، والتسويق، ومشاركة الفرص، والتوسع، ومعًا تُسهم في تحقيق قيمة أكبر للشركاء والعملاء.

من جانبه، استعرض Robert Yang، مدير إدارة تطوير الشركاء في وحدة الأعمال العالمية للقطاع الحكومي لدى هواوي، خارطة الطريق الأساسية لتطوير التحالف، مشددًا على سعي الشركة إلى توظيف الخبرات الجماعية لشركائها العالميين. من خلال تعزيز إطار عمل تعاوني، تسعى هواوي إلى تقديم حلول أكثر ابتكارًا وتخصصًا لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في التحول الرقمي والذكي لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

نجاح مؤتمر شركاء التعليم والرعاية الصحية العالمي في الصين هو دليل على الالتزام المشترك بين هواوي وشركائها بدفع عجلة تطوير هذين القطاعين. بالنظر إلى المستقبل، ستعمل هواوي على تعميق التكامل الإستراتيجي مع شركائها لاستكشاف سيناريوهات تطبيقية عالية القيمة، والابتكار المشترك في التقنيات المتقدمة، والتعامل مع التحديات العالمية. بالتعاون مع شركائها، تستعد هواوي لإعادة رسم خارطة الطريق الخاصة بالتحول الرقمي والذكي لقطاعي التعليم والرعاية الصحية على المستوى العالمي.

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