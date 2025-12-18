تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد يشهد ختام النسخة الـ 33 من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

أبوظبي في 18 ديسمبر/PRNewswire/ -- تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ختام النسخة الثالثة والثلاثين من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار أبوظبي للسباق.

وتوج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بطل السباق الذي أقيم في الشوط السابع والختامي في الأمسية لمسافة 2200 متر، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الإرث الوطني المرتبط بالخيول العربية الأصيلة، وترسيخ حضورها في ميادين السباق العالمية.

وأشاد معاليه بالدور المحوري الذي يؤديه كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في دعم قطاع الفروسية، وتعزيز استدامة هذا الموروث الأصيل ونقله إلى الأجيال المقبلة، مؤكداً أن الحدث بات منصة رائدة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسباقات الخيل العربية الأصيلة، ومحطة سنوية تستقطب المشاركين والمُلّاك والفرسان والجماهير في العالم.

كما شهد الأمسية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس ‏مجلس إدارة "‏جمعية ‏الإمارات للخيول ‏العربية"، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية.

وحلق «أتش أم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى البالغة جائزتها 8 ملايين درهم، مسجلاً 2:23:55 دقيقة في مسافة السباق البالغة 2200 متر، فيما تُوج «دارك تروبر» لوذنان للسباقات، بإشراف البان دي ميول، وقيادة كريستوف سوميلو، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم" البالغة جائزتها مليون درهم، وسجل البطل زمناً 1:21:89 دقيقة في مسافة 1400 متر.

واشتمل الحفل على 7 سباقات، واستعراضات الدرون وأوبريت حلم زايد حلم دائم، ووصلت القيمة الإجمالية لجوائزه إلى 10.8 مليون درهم، وشهده جمهور غفير من محبي السباقات، وعدد من المسؤولين.

وحصدت المهرة «سماء العز» لـياس للسباقات، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون لقب نادي أبوظبي للسباق "شروط" للمهرات والأفراس في الشوط الافتتاحي لمسافة 2200 متر، وجائزته 150 ألف درهم، ومسجلة 2:27:10 دقيقة.

زمن قياسي لـ "رصاصي"

وحطم المهر «رصاصي» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن الزمن القياسي لمسافة الشوط الثاني البالغة 1200 متر، على لقب ياس للسرعة للخيول العربية "للفئة الثالثة"، وجائزته 400 ألف درهم، ومسجلاً 1:15:32 دقيقة.

وظفرت المهرة "تركواز" لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أندرو سلاتري، بكأس الوثبة مايل "شروط"، وجائزته 350 ألف درهم، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر ومسجلة 1:42:59 دقيقة.

وحصد الجواد «الليث» ملك الليث للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن "ثنائية"، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب سباق كأس مربي الإمارات للخيول العربية "توليد الإمارات"، البالغة جائزته 500 ألف درهم ومسجلاً 1:43:84 دقيقة.

وكان «حصيف» لوذنان للسباقات، بإشراف داميان واتريجانت، وقيادة جيمس دويل نجم الشوط الخامس لمسافة 2200 متر حين حقق فوز لافت بسباق ديربي أبوظبي "قوائم"، وجائزته 400 ألف درهم، ومسجلاً 2:25:75 دقيقة.

