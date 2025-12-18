Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Sua Excelência Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan participa da Grande Final da 33ª Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Puros de Raça Árabe no Abu Dhabi Turf Club

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Presidente, Vice-Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal Presidencial e Presidente do Clube Equestre de Abu Dhabi, Sua Excelência Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, Presidente do Abu Dhabi Crown Prince's Court (Tribunal do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi), participou da grande final da 33ª Copa de Presidentes dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Puros Árabes.

Grand Finale of the 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses at the Abu Dhabi Turf Club Abu Dhabi Turf Club hosted the 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses Speed Speed

Sua Excelência coroou o vencedor da sétima e última corrida da noite, HH The President Cup for Arabian Purebred Horses (Grupo 1), a corrida mais rica da noite com um prêmio de AED 8 milhões. HM Alchahine, de propriedade do The National Stables, treinado por Hilal e Tahnoon Al Alawi, e pilotado pelo jóquei italiano Cristian Demuro, tirou o prestigioso título depois de marcar 2:23.55 minutos na distância de 2.200 metros.

Na ocasião, Sua Excelência destacou que a Taça dos Presidentes dos Emirados Árabes Unidos incorpora o compromisso inabalável da liderança em preservar a rica herança equina do país. Ele também elogiou o papel do evento no reforço da posição de Abu Dhabi como um centro global de corridas de cavalos árabes e na atração de competidores de elite de todo o mundo. Sua Excelência elogiou ainda o evento pela sua contribuição contínua para apoiar o setor equino e promover a sustentabilidade do património autêntico para as gerações futuras.

No início da noite, a Dark Trooper, de propriedade da Wathnan Racing, treinada por Alban de Mieulle e pilotada por Christophe Soumillon, conquistou a vitória na HH The President Cup for Thoroughbreds, no valor de AED 1 milhão, completando a corrida de 1.400 metros em 1:21,89 minutos.

A reunião de corrida contou com sete corridas emocionantes, além de exibições espetaculares de drones e a opereta 'Zayed's Dream, An Everlasting Dream'. O prêmio total em dinheiro para a noite atingiu AED 10,8 milhões, atraindo uma grande multidão de fãs e dignitários de corridas.

A corrida de abertura com mais de 2.200 metros foi vencida por Samaa Al Ezz, de propriedade da Yas Racing, treinada por Ibrahim Al Hadrami e pilotada por Ray Dawson, reivindicando a corrida Abu Dhabi Turf Club Conditions para foleiros e éguas, no valor de AED 150.000, em 2:27,10 minutos.

Um destaque da noite veio na segunda corrida, quando Rasasi, de propriedade da Al Rahmani Racing, treinada por Ahmed Al Muhairbi e pilotada por Richard Mullen, quebrou o recorde da pista no Yas Sprint para Arabian Purebreds (Grupo 3) em 1.200 metros, vencendo a corrida de AED 400.000 em 1:15.32 minutos.

Na terceira corrida, a Turquesa, de propriedade da Al Ajban Stables, treinada por Abdullah Al Hammadi e pilotada por Andrew Slattery, venceu a Milha Al Wathba (Condições) em 1.600 metros, no valor de AED 350.000, em 1:42,59 minutos.

A quarta corrida viu Al Laith, de propriedade da Leith Racing, treinado por Ahmed Al Muhairbi e pilotado por Richard Mullen, garantir uma segunda vitória para as conexões, vencendo a Copa dos Criadores dos Emirados Árabes Unidos para Puros Sangues Árabes (criados em relva) em 1.600 metros, no valor de AED 500.000, em 1:43,84 minutos.

Na quinta corrida, o Haseef, de propriedade da Wathnan Racing, treinado por Damien Watrigant e pilotado por James Doyle, entregou um desempenho impressionante para vencer o Abu Dhabi Derby (listado) em mais de 2.200 metros, no valor de AED 400.000, terminando em 2:25,75 minutos.

A noite também contou com a presença de Sua Excelência Sheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, Vice-Presidente da Emirates Arabian Horse Society; Sheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, Presidente da Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos; e Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Voluntários de Wajib.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848035/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2848546/UAE_President_Cup.mp4

FONTE Abu Dhabi Turf Club