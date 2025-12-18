Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan besucht Seine Exzellenz Scheich Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan das große Finale des 33. UAE President Cup für arabische Vollblutpferde im Abu Dhabi Turf Club

ABU DHABI, UAE, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident, stellvertretender Premierminister, Vorsitzender des Präsidentenhofs und Vorsitzender des Abu Dhabi Equestrian Club, nahm Seine Exzellenz Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, Vorsitzender des Kronprinzenhofs von Abu Dhabi, am großen Finale des 33. UAE President Cup für arabische Vollblutpferde teil.

Seine Exzellenz krönte den Sieger des siebten und letzten Rennens des Abends, des HH The President Cup for Arabian Purebred Horses (Gruppe 1), des mit 8 Millionen AED höchstdotierten Rennens des Abends. HM Alchahine, im Besitz von The National Stables, trainiert von Hilal und Tahnoon Al Alawi und geritten vom italienischen Jockey Cristian Demuro, holte sich den prestigeträchtigen Titel mit einer Zeit von 2:23,55 Minuten über die 2.200-Meter-Distanz.

Bei dieser Gelegenheit betonte Seine Exzellenz, dass der UAE President Cup das unermüdliche Engagement der Führung für die Bewahrung des reichen Pferdeerbes des Landes verkörpert. Er lobte auch die Rolle der Veranstaltung bei der Stärkung von Abu Dhabis Position als globaler Drehscheibe für arabische Pferderennen und bei der Anziehung von Elitewettbewerbern aus der ganzen Welt. Seine Exzellenz lobte die Veranstaltung außerdem für ihren kontinuierlichen Beitrag zur Unterstützung des Pferdesektors und zur Förderung der Nachhaltigkeit des authentischen Erbes für künftige Generationen.

Zuvor hatte Dark Trooper, im Besitz von Wathnan Racing, trainiert von Alban de Mieulle und geritten von Christophe Soumillon, den mit 1 Mio. AED dotierten HH The President Cup for Thoroughbreds in 1:21,89 Minuten über 1.400 Meter gewonnen.

Auf dem Programm standen sieben spannende Rennen, spektakuläre Drohnenvorführungen und die Operette "Zayed's Dream, An Everlasting Dream". Das Gesamtpreisgeld des Abends belief sich auf 10,8 Millionen AED und zog eine große Anzahl von Rennsportfans und Würdenträgern an.

Das Eröffnungsrennen über 2.200 Meter gewann Samaa Al Ezz, im Besitz von Yas Racing, trainiert von Ibrahim Al Hadrami und geritten von Ray Dawson, in 2:27,10 Minuten in dem mit 150.000 AED dotierten Abu Dhabi Turf Club Conditions-Rennen für Stutfohlen und Stuten.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das zweite Rennen, als Rasasi, im Besitz von Al Rahmani Racing, trainiert von Ahmed Al Muhairbi und geritten von Richard Mullen, den Bahnrekord im Yas Sprint for Arabian Purebreds (Gruppe 3) über 1.200 Meter brach und das mit 400.000 AED dotierte Rennen in 1:15,32 Minuten gewann.

Im dritten Rennen gewann Turquoise, im Besitz von Al Ajban Stables, trainiert von Abdullah Al Hammadi und geritten von Andrew Slattery, die mit 350.000 AED dotierte Al Wathba Mile (Bedingungen) über 1.600 Meter in 1:42,59 Minuten.

Im vierten Rennen sicherte sich Al Laith, der im Besitz von Leith Racing ist, von Ahmed Al Muhairbi trainiert wird und von Richard Mullen geritten wird, den zweiten Sieg für seinen Verband, indem er den mit 500.000 AED dotierten UAE Breeders' Cup für arabische Vollblüter über 1.600 Meter in 1:43,84 Minuten gewann.

Im fünften Rennen gewann Haseef, der im Besitz von Wathnan Racing ist, von Damien Watrigant trainiert und von James Doyle geritten wird, mit einer souveränen Leistung das mit 400.000 AED dotierte Abu Dhabi Derby (Listed) über 2.200 Meter in 2:25,75 Minuten.

An dem Abend nahmen auch Seine Exzellenz Sheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, stellvertretender Vorsitzender der Emirates Arabian Horse Society, Sheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, Präsident des Segel- und Ruderverbands der VAE, und Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, Vorsitzender des Vorstands der Wajib Volunteer Association, teil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848035/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2848546/UAE_President_Cup.mp4