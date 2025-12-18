Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Su Excelencia el Jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan asiste a la Gran Final de la 33ª Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos para Caballos de Pura Raza Árabe en el Abu Dhabi Turf Club

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vicepresidente, Viceprimer Ministro, Presidente del Tribunal Presidencial y Presidente del Club Ecuestre de Abu Dhabi, Su Excelencia el Jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, Presidente del Tribunal del Príncipe Heredero de Abu Dhabi, asistió a la gran final de la 33ª Copa del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos para Caballos de Pura Raza Árabe.

Su Excelencia coronó al ganador de la séptima y última carrera de la noche, HH The President Cup for Arabian Purebred Horses (Grupo 1), la carrera más rica de la noche con un premio de 8 millones de AED. HM Alchahine, propiedad de The National Stables, entrenado por Hilal y Tahnoon Al Alawi, y montado por el jinete italiano Cristian Demuro, se llevó el prestigioso título después de cronometrar 2:23.55 minutos en la distancia de 2,200 metros.

En la ocasión, Su Excelencia destacó que la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos encarna el compromiso inquebrantable del liderazgo de preservar el rico patrimonio equino de la nación. También elogió el papel del evento en el refuerzo de la posición de Abu Dhabi como centro mundial de las carreras de caballos árabes y en la atracción de competidores de élite de todo el mundo. Su Excelencia también elogió el evento por su continua contribución al apoyo del sector equino y la promoción de la sostenibilidad del patrimonio auténtico para las generaciones futuras.

Más temprano en la noche, Dark Trooper, propiedad de Wathnan Racing, entrenado por Alban de Mieulle y pilotado por Christophe Soumillon, se adjudicó la victoria en la HH The President Cup for Thoroughbreds, con un valor de AED 1 millón, completando la carrera de 1.400 metros en 1:21,89 minutos.

La reunión de la carrera contó con siete emocionantes carreras, junto con espectaculares exhibiciones de drones y la opereta "El sueño de Zayed, un sueño eterno". El premio total de la noche alcanzó los 10,8 millones de AED, atrayendo a una gran multitud de aficionados a las carreras y dignatarios.

La carrera inaugural de más de 2.200 metros fue ganada por Samaa Al Ezz, propiedad de Yas Racing, entrenado por Ibrahim Al Hadrami, y pilotado por Ray Dawson, reclamando la carrera Abu Dhabi Turf Club Conditions para potrillos y yeguas, por valor de 150.000 AED, en 2:27.10 minutos.

Un punto culminante de la noche llegó en la segunda carrera cuando Rasasi, propiedad de Al Rahmani Racing, entrenado por Ahmed Al Muhairbi y pilotado por Richard Mullen, rompió el récord de la pista en el Yas Sprint for Arabian Purebreds (Grupo 3) a lo largo de 1.200 metros, ganando la carrera de AED 400.000 en 1:15.32 minutos.

En la tercera carrera, Turquoise, propiedad de Al Ajban Stables, entrenado por Abdullah Al Hammadi y pilotado por Andrew Slattery, ganó la Al Wathba Mile (Conditions) en 1.600 metros, con un valor de 350.000 AED, en 1:42,59 minutos.

La cuarta carrera vio a Al Laith, propiedad de Leith Racing, entrenado por Ahmed Al Muhairbi y pilotado por Richard Mullen, asegurar una segunda victoria para las conexiones al ganar la Copa de Criadores de los Emiratos Árabes Unidos para Arabian Purebreds (césped) en 1.600 metros, con un valor de AED 500.000, en 1:43.84 minutos.

En la quinta carrera, Haseef, propiedad de Wathnan Racing, entrenado por Damien Watrigant y pilotado por James Doyle, realizó una actuación imponente para ganar el Derby de Abu Dhabi (Listado) en más de 2.200 metros, con un valor de AED 400.000, terminando en 2:25.75 minutos.

A la noche también asistieron Su Excelencia el Jeque Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, Vicepresidente de la Sociedad de Caballos Árabes de los Emiratos; el Jeque Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, Presidente de la Federación de Vela y Remo de los Emiratos Árabes Unidos; y el Jeque Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Voluntarios de Wajib.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848035/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2848546/UAE_President_Cup.mp4

FUENTE Abu Dhabi Turf Club