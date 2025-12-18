Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Su Excelencia el Jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan asiste a la Gran Final de la 33ª Copa Presidente de los EAU para Caballos de Pura Raza Árabe en el Abu Dhabi Turf Club

ABU DHABI, EAU, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer Ministro, Presidente de la Corte Presidencial y Presidente del Club Ecuestre de Abu Dhabi, Su Excelencia el Jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dhabi, asistió a la gran final de la 33ª Copa Presidente de los EAU para Caballos de Pura Raza Árabe.

Grand Finale of the 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses at the Abu Dhabi Turf Club Abu Dhabi Turf Club hosted the 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses Speed Speed

Su Excelencia coronó al ganador de la séptima y última carrera de la noche, la HH The President Cup para Caballos Pura Raza Árabe (Grupo 1), la carrera más premiada de la noche con una bolsa de premios de 8 millones de AED. HM Alchahine, propiedad de The National Stables, entrenado por Hilal y Tahnoon Al Alawi, y montado por el jockey italiano Cristian Demuro, se alzó con el prestigioso título tras marcar un tiempo de 2:23,55 minutos en la distancia de 2.200 metros.

En la ocasión, Su Excelencia destacó que la Copa Presidente de los EAU representa el compromiso inquebrantable de los líderes con la preservación del rico patrimonio equino del país. También elogió el papel del evento en el fortalecimiento de la posición de Abu Dhabi como centro mundial de las carreras de caballos árabes y en la atracción de competidores de élite de todo el mundo. Su Excelencia elogió además al evento por su continua contribución al apoyo al sector equino y a la promoción de la sostenibilidad del patrimonio auténtico para las generaciones futuras.

Más temprano en la tarde, Dark Trooper, propiedad de Wathnan Racing, entrenado por Alban de Mieulle y montado por Christophe Soumillon, obtuvo la victoria en la HH The President Cup for Thoroughbreds, con un valor de 1 millón de AED, completando la carrera de 1.400 metros en 1:21,89 minutos.

La jornada de carreras incluyó siete emocionantes carreras, además de espectaculares exhibiciones de drones y la opereta "El sueño de Zayed, un sueño eterno". El total de premios en metálico de la noche ascendió a 10,8 millones de AED, atrayendo a una gran multitud de aficionados y dignatarios.

La carrera inaugural de 2.200 metros la ganó Samaa Al Ezz, propiedad de Yas Racing, entrenada por Ibrahim Al Hadrami y montada por Ray Dawson, quien se alzó con la victoria en la carrera Abu Dhabi Turf Club Conditions para potras y yeguas, dotada con 150.000 AED, con un tiempo de 2:27,10 minutos.

Un momento destacado de la noche se produjo en la segunda carrera, cuando Rasasi, propiedad de Al Rahmani Racing, entrenado por Ahmed Al Muhairbi y montado por Richard Mullen, batió el récord de la pista en el Yas Sprint para caballos árabes puros (Grupo 3) sobre 1.200 metros, ganando la carrera de 400.000 AED en 1:15,32 minutos.

En la tercera carrera, Turquoise, propiedad de Al Ajban Stables, entrenado por Abdullah Al Hammadi y montado por Andrew Slattery, ganó la Al Wathba Mile (Condiciones) de 1.600 metros, con un valor de 350.000 AED, en 1:42,59 minutos.

En la cuarta carrera, Al Laith, propiedad de Leith Racing, entrenado por Ahmed Al Muhairbi y montado por Richard Mullen, consiguió una segunda victoria para sus caballos al ganar la Copa de Criadores de los EAU para Caballos de Pura Raza Árabe (criados en césped) de 1.600 metros, con un valor de 500.000 AED, en 1:43,84 minutos.

En la quinta carrera, Haseef, propiedad de Wathnan Racing, entrenado por Damien Watrigant y montado por James Doyle, realizó una actuación imponente para ganar el Abu Dhabi Derby (Listado) de 2.200 metros, con un premio de 400.000 AED, terminando en 2:25,75 minutos.

A la velada también asistieron Su Excelencia el Jeque Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, vicepresidente de la Sociedad Emiratí de Caballos Árabes; el Jeque Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Federación de Vela y Remo de los EAU; y el Jeque Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Voluntarios de Wajib.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848035/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2848546/UAE_President_Cup.mp4