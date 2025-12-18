Sous le patronage de Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Son Excellence Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan assiste à la grande finale de la 33e UAE President Cup for Arabian Purebred Horses à l'Abu Dhabi Turf Club.

ABU DHABI, UAE, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, président de la Cour présidentielle et président du Club équestre d'Abu Dhabi, Son Excellence Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, président de la Cour du prince héritier d'Abu Dhabi, a assisté à la grande finale de la 33e Coupe du président des Émirats arabes unis pour les chevaux pur-sang arabes.

Grand Finale of the 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses at the Abu Dhabi Turf Club Abu Dhabi Turf Club hosted the 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses Speed Speed

Son Excellence a couronné le vainqueur de la septième et dernière course de la soirée, HH The President Cup for Arabian Purebred Horses (Groupe 1), la course la plus riche de la soirée avec une bourse de 8 millions AED. HM Alchahine, propriété de The National Stables, entraînée par Hilal et Tahnoon Al Alawi, et montée par le jockey italien Cristian Demuro, a remporté le prestigieux titre après avoir réalisé un temps de 2:23.55 minutes sur la distance de 2 200 mètres.

À cette occasion, Son Excellence a souligné que la Coupe du Président des Émirats arabes unis incarne l'engagement inébranlable des dirigeants à préserver le riche patrimoine équin du pays. Il a également salué le rôle de l'événement dans le renforcement de la position d'Abu Dhabi en tant que centre mondial des courses de chevaux arabes et dans l'attraction de compétiteurs d'élite du monde entier. Son Excellence a également félicité l'événement pour sa contribution continue au soutien de la filière équine et à la promotion de la durabilité d'un patrimoine authentique pour les générations futures.

Plus tôt dans la soirée, Dark Trooper, propriété de Wathnan Racing, entraîné par Alban de Mieulle et monté par Christophe Soumillon, a remporté la HH The President Cup for Thoroughbreds, d'une valeur de 1 million AED, en parcourant les 1 400 mètres en 1:21,89 minutes.

Le meeting proposait sept courses passionnantes, ainsi que des démonstrations spectaculaires de drones et l'opérette "Zayed's Dream, An Everlasting Dream" (Le rêve de Zayed, un rêve éternel). La dotation totale de la soirée a atteint 10,8 millions d'AED, ce qui a attiré un grand nombre de fans de courses et de dignitaires.

La course d'ouverture sur 2 200 mètres a été remportée par Samaa Al Ezz, propriété de Yas Racing, entraînée par Ibrahim Al Hadrami et montée par Ray Dawson, qui a remporté l'Abu Dhabi Turf Club Conditions race for fillies and mares, d'une valeur de 150 000 AED, en 2:27.10 minutes.

L'un des moments forts de la soirée s'est produit lors de la deuxième course, lorsque Rasasi, propriété d'Al Rahmani Racing, entraîné par Ahmed Al Muhairbi et monté par Richard Mullen, a battu le record de la piste dans le Yas Sprint for Arabian Purebreds (Groupe 3) sur 1 200 mètres, en remportant la course de 400 000 AED en 1:15,32 minutes.

Dans la troisième course, Turquoise, propriété d'Al Ajban Stables, entraînée par Abdullah Al Hammadi et montée par Andrew Slattery, a remporté l'Al Wathba Mile (Conditions) sur 1 600 mètres, d'une valeur de 350 000 AED, en 1:42.59 minutes.

La quatrième course a vu Al Laith, propriété de Leith Racing, entraîné par Ahmed Al Muhairbi et monté par Richard Mullen, remporter une deuxième victoire pour ses partenaires en remportant l'UAE Breeders' Cup for Arabian Purebreds (turf-bred) sur 1 600 mètres, d'une valeur de 500 000 AED, en 1:43.84 minutes.

Dans la cinquième course, Haseef, propriété de Wathnan Racing, entraîné par Damien Watrigant et monté par James Doyle, a réalisé une performance remarquable pour remporter l'Abu Dhabi Derby (Listed) sur 2 200 mètres, d'une valeur de 400 000 AED, en terminant en 2:25,75 minutes.

Son Excellence Sheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, vice-président de l'Emirates Arabian Horse Society, Sheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, président de la Fédération de voile et d'aviron des Émirats arabes unis, et Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, président du conseil d'administration de la Wajib Volunteer Association, ont également assisté à la soirée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848035/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2848546/UAE_President_Cup.mp4