사우디아라비아, 11월 22일 제11차 최빈국 장관급 회의 개최

리야드, 사우디아라비아, 2025년 11월 11일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아는 11월 22일 '포용적 산업화 추진: 최빈국에서의 투자•혁신•파트너십(Advancing Inclusive Industrialization: Investment, Innovation, and Partnerships in the Least Developed Countries)'을 주제로 열리는 제11차 최빈국 장관급 회의(11th Least Developed Countries•LDCMC11)를 대비해 만반의 준비를 하고 있다. 유엔공업개발기구(United Nations Industrial Development Organization•UNIDO)가 산업광물자원부(Ministry of Industry and Mineral Resources)와 협력해 주최하는 이번 회의는 리야드에서 개최되는 UNIDO 제21차 총회에 앞서 열릴 예정이다.

Infographic about LDCMC11

이번 회의는 세계 최빈국들의 산업 발전을 논의하기 위한 주요 글로벌 플랫폼으로, 아프리카, 아시아, 태평양, 카리브해 지역의 44개국을 지원하는 국제사회의 의지를 재확인하는 자리다. 회의는 ▲최빈국들의 자금 조달 접근성을 확대하고 ▲지식과 기술 교류를 촉진하고 ▲무역 활성화를 통해 이들이 지역 및 글로벌 가치사슬에 보다 효과적으로 통합될 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

회의는 투자와 금융, 혁신, 전략적 파트너십이라는 세 가지 주요 축을 중심으로 포용적 산업화를 가속화하는 데 주력할 예정이다. 이를 위한 다양한 논의를 통해 최빈국 내 지속가능한 산업 성장을 지원하기 위해 국내외 자본을 동원하는 혁신적인 금융 메커니즘을 모색하는 한편, 개발 금융 기관과 다자간 은행의 역할을 강조할 예정이다. 또한 최빈국 지위에서 벗어나기 위한 '변혁적 산업 정책'에 관한 대화도 의제에 포함되어 있다. 최빈국에서 산업 다각화, 부가가치 창출, 기술 업그레이드를 촉진하는 미래 지향적 산업 정책의 설계와 실행 방안에 대한 심도깊은 논의도 펼쳐질 예정이다.

회의는 '혁신을 통한 진보를 위한 연대(Uniting for Progress by Innovation)'라는 제목의 고위급 세션으로 시작해 지속가능한 투자를 유치하고 혁신 생태계를 육성하며 포용적 산업 역량을 구축할 수 있는 지원 환경 조성 방안에 관한 고위급 장관급 대화로 이어진다. 고위급 장관급 대화에서는 남남협력, 지역통합, 공공과 민간 동맹의 역할을 강조하며 국가적 우선순위와 글로벌 기회의 시너지 효과를 탐구할 예정이다. 프로그램에서는 민간 부문, 각국 정부, 개발 파트너가 함께하는 상호 토론 세션이 진행되며, 전문가와 정책 입안자들의 참여도 이뤄진다. 이러한 논의들은 효과적인 파트너십 구축, 기술 이전 지원, 그리고 가장 취약한 국가들의 지속가능한 산업 투자 촉진을 목표로 한다.

사우디아라비아는 2025년 11월 23일부터 27일까지 리야드에서 열리는 제21차 UNIDO 총회를 주최함으로써 본연의 역할을 더욱 강화할 계획이다. 총회에는 173개 회원국 대표와 정부, 민간 부문, 국제기구의 저명한 지도자들이 한자리에 모여, 산업 발전 진전을 위한 글로벌 파트너로서 사우디아라비아의 핵심적 역할을 공고히 할 것이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2817998/Future_Minerals_Forum.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2817999/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources_Logo.jpg

