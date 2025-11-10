沙地阿拉伯將於 11 月主辦第十一屆最不發達國家部長級會議 (LDCMC11)

沙地阿拉伯利雅德 2025年11月11日 /美通社/ -- 沙地阿拉伯正籌備於 11 月 22 日主辦第十一屆「最不發達國家部長級會議」（11th Ministerial Conference of the Least Developed Countries，簡稱「LDCMC11」），會議主題為「推動包容性工業化：在最低發達國家的投資、創新和夥伴關係。」(Advancing Inclusive Industrialization: 3Investment, Innovation, and Partnerships in the Least Developed Countries.) 本次會議由聯合國工業發展組織（United Nations Industrial Development Organization，簡稱 UNIDO）與工業及礦產資源部共同籌辦，並將於利雅得舉行的 UNIDO 第 21 屆大會前夕舉行。

該會議是主要的全球平台，致力於討論世界最低發展國家的工業發展。該會議強化了國際社會對支持非洲、亞洲、太平洋和加勒比 44 個國家的承諾。其目標包括促進資金獲得更多資金，促進知識和科技交流，促進貿易，以及陪伴最低發達國家更有效地融入區域和全球價值鏈中。

關於 LDCMC11 的資訊圖表
會議將重點通過三大主要支柱加速包容工業化：投資與融資、創新，以及戰略夥伴關係。討論將探討創新金融機制，以動員本地及國際資本支持最不發達國家的可持續工業增長，同時強調發展金融機構與多邊銀行的角色。議程亦包含關於轉型性工業政策的對話，以實現不可逆轉的脫離最不發達國家地位。這次討論將深入研究設計和實施，以促進最不發達國家的多元化、增值和科技升級的前瞻性產業政策。 

活動將以 「創新團結為進步」(Uniting for Progress by Innovation) 的高級會議開幕，接著將舉行高層部長對話，討論如何培養吸引可持續投資、培養創新生態系統和建立包容的工業能力的良好環境。本次會議將探討國家優先事項和全球機會之間的協同效果，強調南南合作、區域整合和公私聯盟的作用。會議將設置互動環節，匯聚私營部門、政府機構與發展夥伴，並邀請專家及政策制定者發表見解。這些交流旨在建立有效夥伴關係、支持科技轉移，並推動對最脆弱國家的可持續工業投資。

沙地阿拉伯將於 2025 年 11 月 23 日至 27日 在利雅德主辦聯合國工業發展組織第 21 屆 UNIDO，藉此進一步強化其國際影響力。本次盛會將匯聚 173 個成員國代表，以及來自各國政府、私營部門與國際組織的傑出領袖，彰顯出沙地阿拉伯作為推動工業發展全球夥伴的核心作用。

