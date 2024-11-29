تصدرت Vantage Markets عدة فئات في اختبار الأداء الأخير كأفضل وسيط الذي أجراه موقع Investing.com خلال فترة الانتخابات الأمريكية

مدينة بورت فيلا، دولة فانواتو، 29 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ --امت شركة Vantage Markets(أو "Vantage")، وهي وسيط متعدد الأصول حائزة على جوائز، مرة أخرى بتعزيز سمعتها المتميزة، عبر التفوق على المنافسين عبر فئات رئيسية عديدة في أحدث اختبار للوسطاء أجراه موقع Investing.com.

موقع Investing.com، أحد أبرز الناشرين في المجال المالي في العالم، حيث يوفر الأخبار والتحليلات والبيانات المالية في الوقت الفعلي، ويخدم أكثر من 60 مليون مستخدم شهريًا في الأسواق العالمية. تحظى اختبارات الوساطة الخاصة بهم بتقدير كبير في الصناعة، حيث تقدم تلك الاختبارات رؤى شاملة حول أداء وسيط التداول بناءً على معايير تقييم صارمة.

Vantage Markets Emerges as Top-ranked Broker across Multiple Categories in Investing.com’s Recent Performance Test during the US Election Period

في التقييم الأخير، شمل الاختبار عدة مقاييس رئيسية، بما في ذلك الرافعة المالية، قيمة الفروق السعرية، استقرار الفروق السعرية، معدل عدم الانزلاق السعري، عمق السوق، تكلفة الطلبات الكبيرة، وتنافسية المقايضة، وقد أُجري الاختبار خلال إحدى أكثر الفترات تقلبًا – فترة الانتخابات الأمريكية – وركزت بيانات الاختبار على حركة منتج الذهب (XAUUSD).

الرافعة المالية

تتميز شركة Vantage بتوفير رافعة مالية مرنة وتنافسية للغاية بنسبة 1 إلى 2000 (في مناطق مختارة)، ما يمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أدوات مالية قوية مع مجموعة من الخيارات المصممة لتلبية احتياجاتهم التجارية. هذا التوازن بين المرونة والتحكم ضروري لفلسفة Vantage المتمثلة في تمكين المتداولين بأدوات تدعم إدارة المخاطر الذكية.

قيمة الفروق السعرية واستقرار الفروق السعرية

استنادًا إلى بيانات حسابات ECN (حسابات الشبكات الإلكترونية)، سلط الاختبار الضوء على قيمة الفروق السعرية المنخفضة بشكل استثنائي لدى Vantage، وهي 9.1 نقطة مقارنة بالوسطاء الآخرين، ما يوفر للمتداولين وصولًا فعالًا من حيث التكلفة إلى الأسواق. وعلاوة على ذلك، فإن استقرار الفروق السعرية يظل باستمرار ضمن نطاق 8-9 نقطة، وهو عامل حاسم خلال اضطرابات السوق. يعكس هذا الاستقرار البنية التحتية القوية لـ Vantage والتفاني في توفير ظروف تداول موثوقة بغض النظر عن تقلبات السوق.

معدل عدم الانزلاق السعري

أظهرت Vantage معدل عدم انزلاق سعري في تنفيذ المعاملات يبلغ 79% في حسابات STP (حسابات التنفيذ المباشر)، ما يعكس قدرتها الفائقة على تقليل الفجوة بين الأسعار وقت الطلب والأسعار وقت التنفيذ. من خلال تقليل الانحرافات غير المتوقعة، تضمن Vantage أن تظل استراتيجيات المتداولين مستقرة دون تغييرات غير متوقعة، ما يعزز الثقة والشفافية في تنفيذ الصفقات.

عمق السوق

في اختبار دقيق لإجراء الطلبات خلال الأحداث عالية التقلب في الأخبار، أظهرت Vantage عمقًا سوقيًا لا مثيل له، حيث تعاملت مع أحجام كبيرة من العقود مع أدنى حد من الانزلاق السعري. يعكس هذا المستوى من عمق السوق والاستقرار قوة شبكة السيولة لدى Vantage، ما يوفر للمتداولين تجربة سلسة حتى أثناء ذروة نشاط السوق.

تكلفة الطلبات الكبيرة

خلال فترة الانتخابات الأمريكية ذات التقلبات العالية، تميزت Vantage بتكلفة طلبات أكبر بلغت -26.6، ما وفر تسعيرًا تنافسيًا وقلل من تكاليف التداول للمعاملات الكبيرة. يأتي ذلك في إطار التزام Vantageبضمان كفاءة التكلفة للمتداولين حتى في الأسواق الديناميكية سريعة الحركة.

تنافسية المقايضة

تواصل Vantage تقديم قيمة مضافة من خلال أسعار المقايضة الرائدة في الصناعة، حيث تقدم -30.8 للمراكز الطويلة و22 للمراكز القصيرة. لأنها معروفة بتقديمها لأفضل أسعار المقايضة في الصناعة، تصدرت Vantage التصنيف بأسعار مميزة على كلا جانبي السوق (السوق الصاعدة والسوق الهابطة)، ما يوفر للمتداولين قيمة إضافية، خاصة للمراكز طويلة الأجل.

إن اعتراف Investing.com لهو شهادة على توجه Vantage نحو التميز ويعزز من مكانتها كرائد في مشهد التداول العالمي. بالنسبة للمتداولين في جميع أنحاء العالم، فإن هذه النتائج ليست مجرد برهان على ظروف التداول المتفوقة في Vantage، ولكن أيضًا وعدًا منها بالالتزام الراسخ بإنشاء بيئة تداول عالية الأداء.

قالت Geraldine Goh، رئيس التسويق في Vantage: "نحن، في Vantage، نتميز بالاستقرار والتنفيذ الدقيق والتدابير القوية لمكافحة الانزلاق السعري. وخاصة خلال ظروف التداول المتقلبة. ويضمن التزامنا بالموثوقية والأداء المتفوق لعملائنا تجربة أفضل في بيئة التداول، والتدخل بقوة عندما يكون الأمر يستدعي ذلك."

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة مركز وسائل الإعلام التابع لشركة Vantage: https://www.vantagemarkets.com/about/media-centre/

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو "Vantage") هي شركة وساطة متعددة الأصول تُقَدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداوَل بذكاء مع vantage

تحذير المخاطر: إن تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مُغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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