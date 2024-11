Vantage Markets se place en tête du classement des courtiers dans plusieurs catégories lors du récent test de performance réalisé par Investing.com pendant les élections américaines

PORT VILA, Vanuatu, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (ou "Vantage"), courtier multi-actifs primé, a une fois de plus consolidé sa réputation d'excellence, surpassant ses concurrents dans de nombreuses catégories clés lors du dernier test de courtage de Investing.com.

Investing.com, l'un des principaux éditeurs financiers au monde, fournit des informations, des analyses et des données financières en temps réel à plus de 60 millions d'utilisateurs mensuels sur les marchés mondiaux. Ses évaluations de courtage sont très appréciées par le secteur, car elles offrent un aperçu complet des performances des courtiers sur la base de critères d'évaluation rigoureux.

La dernière évaluation a examiné plusieurs paramètres clés, notamment l'effet de levier, la valeur et la stabilité des spreads, le taux d'absence de décalage (no slippage rate), la profondeur du marché, le coût des ordres importants et la compétitivité des swaps, au cours de l'une des périodes les plus volatiles - les élections américaines - avec des données d'évaluation privilégiant le mouvement du produit de l'or (XAUUSD).

Effet de levier

Vantage a excellé dans la fourniture d'un levier de compétitivité flexible et hautement compétitif pouvant aller jusqu'à 1:2000 (dans certaines régions), permettant aux traders d'accéder à de puissants instruments financiers offrant un éventail d'options adapté à leurs besoins en matière de trading. Cet équilibre entre flexibilité et contrôle est essentiel à la philosophie de Vantage, qui consiste à fournir aux traders des outils permettant une gestion intelligente des risques.

Valeur de spread et stabilité de spread

S'appuyant sur les données des comptes ECN, le test a mis en évidence des valeurs de spread exceptionnellement basses de Vantage (9,1) par rapport à d'autres courtiers, offrant aux traders un accès rentable aux marchés. En outre, la stabilité des spreads s'est constamment maintenue dans une fourchette de 8 à 9 points, un facteur essentiel en cas de turbulences sur les marchés. Cette stabilité reflète la robustesse de l'infrastructure de Vantage et son engagement à assurer des conditions de négociation fiables quelles que soient les fluctuations du marché.

Taux de non-glissement

Vantage a démontré un taux d'exécution sans glissement inégalé de 79 % sur les comptes STP, démontrant ainsi sa capacité à limiter la disparité entre les prix demandés et les prix d'exécution. En réduisant les écarts imprévus, Vantage garantit que les stratégies des traders restent intactes et sans écarts imprévus, ce qui renforce la confiance et la transparence dans l'exécution des transactions.

Profondeur du marché

Lors d'un test rigoureux de passation d'ordres pendant des événements d'actualité à forte volatilité, Vantage a fait preuve d'une profondeur de marché inégalée, gérant des lots de grande taille avec un glissement minimal. Ce niveau de profondeur et de stabilité du marché reflète la force du réseau de liquidité de Vantage, offrant aux traders une expérience transparente même pendant les pics d'activité du marché.

Coût d'ordre important

Pendant la période de forte volatilité des élections américaines, Vantage a excellé avec un coût d'ordre plus élevé de -26,6, offrant une tarification compétitive et minimisant les dépenses de négociation pour les transactions importantes. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par Vantage de veiller à ce que les traders bénéficient d'un bon rapport coût-efficacité, même sur des marchés dynamiques et en évolution rapide.

Compétitivité des swaps

Vantage continue d'offrir de la valeur avec les meilleurs taux de swap du secteur, offrant -30,8 pour les positions longues et 22 pour les positions courtes. Réputé pour offrir certains des meilleurs taux de swap du secteur, Vantage se classe en tête avec des taux avantageux des deux côtés du marché, offrant aux traders une valeur ajoutée, en particulier pour les positions à long terme.

La reconnaissance par Investing.com est un véritable témoignage de la volonté d'excellence de Vantage et renforce sa position de leader dans le paysage commercial mondial. Pour les traders du monde entier, ces résultats ne sont pas seulement le reflet des conditions de négociation supérieures de Vantage, mais aussi la promesse de son engagement inébranlable en faveur d'un environnement de négociation performant.

Geraldine Goh, directrice du marketing chez Vantage, a déclaré : « Chez Vantage, nous nous distinguons par la stabilité, la précision de l'exécution et de solides mesures anti-glissement. En particulier dans des conditions de trading volatiles, notre engagement à assurer la stabilité et l'excellence des performances permet de garantir à nos clients le meilleur environnement de trading, en étant plus fort au meilleur moment. »

