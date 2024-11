Vantage Markets fremstår som topprangert megler på tvers av flere kategorier i den nyeste ytelsestesten til Investing.com i løpet av den amerikanske valgperioden

PORT VILA, Vanuatu, 15. november 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (eller «Vantage»), en prisbelønnet megler med flere aktiva, har igjen konsolidert sitt rykte for fortreffelighet og overgått konkurrentene på tvers av flere viktige kategorier i Investing.com sin nyeste meglertest.

Investing.com, en av verdens ledende finansielle utgivere, forsyner finansielle nyheter, analyser og data i sanntid, og betjener over 60 millioner månedlige brukere på tvers av globale markeder. Deres meglingstester er høyt ansett i bransjen, og tilbyr omfattende innsikt i meglerytelse basert på strenge evalueringskriterier.

I denne siste vurderingen evaluerte testen flere nøkkelmålinger, inkludert giring, spredningsverdi, spredningsstabilitet, no-slippage-rate, markedsdybde, store ordrekostnader og swap-konkurranseevne, utført under en av de mest flyktige periodene – valget i USA – med testdata fokusert på produktbevegelsen av gull (XAUUSD).

Giring

Vantage utmerket seg ved å tilby fleksibel, svært konkurransedyktig giring på opptil 1:2000 (i utvalgte regioner), noe som gir handelsmenn tilgang til kraftige finansielle instrumenter med en rekke alternativer tilpasset deres handelsbehov. Denne balansen mellom fleksibilitet og kontroll er avgjørende for Vantages filosofi om å utruste handelsmenn med verktøy som støtter intelligent risikostyring.

Spredningsverdi og spredningsstabilitet

Basert på ECN-kontodata fremhevet testen Vantages eksepsjonelt lave spredningsverdier på 9,1 sammenlignet med andre meglere, noe som gir handelsmenn kostnadseffektiv tilgang til markedene. Videre holdt spredingsstabiliteten seg konsekvent innenfor et område på 8–9 poeng, som er en kritisk faktor under turbulens på markedet. Denne stabiliteten gjenspeiler Vantages robuste infrastruktur og engasjement for å tilby pålitelige handelsbetingelser uavhengig av markedssvingninger.

No-slippage-rate

Vantage viste en uovertruffen 79 % no-slippage utførelsesrate på STP-kontoer, og synliggjorde sin evne til å minimere ulikheten mellom forespurte og utførte priser. Ved å redusere uventede avvik sikrer Vantage at handelsmenns strategier forblir intakte uten uventede avvik, noe som øker tilliten og innsikten i handelsutførelsen.

Markedsdybde

I en streng test av ordreplasseringer under nyhetshendelser med høy volatilitet viste Vantage uovertruffen markedsdybde ved å håndtere store partistørrelser med minimal slippage. Dette nivået av markedsdybde og stabilitet gjenspeiler styrken i Vantages likviditetsnettverk, noe som gir handelsmenn en sømløs opplevelse selv under toppaktivitet på markedet.

Store ordrekostnader

Under den høyvolatile amerikanske valgperioden utmerket Vantage seg med en større ordrekostnad på -26,6 ved å tilby konkurransedyktig prising og minimerer handelskostnader for store transaksjoner. Dette ligger bak Vantages forpliktelse til å sikre at handelsmenn nyter kostnadseffektivitet selv i dynamiske markeder i rask utvikling.

Swap-konkurranseevne

Vantage fortsetter å skape verdi med bransjeledende swappriser, og tilbyr -30,8 for lange posisjoner og 22 for korte posisjoner. Vantage er kjent for å tilby noen av bransjens beste swappriser, og rangerer høyt med fordelaktige priser på begge sider av markedet, noe som gir handelsmenn merverdi, spesielt for langsiktige posisjoner.

Anerkjennelsen av Investing.com er et sant bevis på Vantages engasjement for fortreffelighet og styrker deres posisjon som leder i det globale handelslandskapet. For handelsmenn verden rundt er disse resultatene ikke bare en refleksjon av Vantages ledende handelsbetingelser, men også et løfte om deres urokkelige forpliktelse til å fremme et handelsmiljø med høy ytelse.

Geraldine Goh, Chief Marketing Officer ved Vantage sa: «Vantage skiller seg ut med stabilitet, presisjonsutførelse og robuste anti-slippagetiltak. Vår forpliktelse til pålitelighet og overlegen ytelse sikrer at våre kunder opplever det beste handelsmiljøet, og står sterkt når det betyr mest, spesielt under volatile handelsforhold.»

For mer informasjon, besøk Vantages mediesenter: https://www.vantagemarkets.com/about/media-centre/

Om Vantage

Vantage Markets (eller «Vantage») er en global CFD-megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med differansekontraktsprodukter, inkludert valuta, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel , og en brukervennlig handelsplattform som gir kunder mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering.

