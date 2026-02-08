DaVinci Gourmet, Madrid'de Tanıtımı Yapılacak Olan Dünyanın En İyi 100 Kahve Dükkanı 2026'nın Baş Sponsoru Oldu

SİNGAPUR, 9 Şubat 2026 /PRNewswire/ -- Küresel içecek çözümleri markası DaVinci Gourmet gururla The World's 100 Best Coffee Shops 2026 Başlık Sponsoru olarak hizmet vermektedir. Prestijli küresel sıralama, 16 Şubat'ta Avrupa'nın önde gelen özel kahve festivali CoffeeFest Madrid sırasında resmi olarak açıklanacak.

The event recognises the most inspiring coffee shops worldwide, evaluated by experts and voted by coffee lovers.

Kerry Group altında bir marka olan DaVinci Gourmet, Baş Sponsor olarak yaratıcılık, ustalık ve barista liderliğindeki yeniliği bu uluslararası kabul görmüş ölçütün merkezine yerleştirerek küresel kahve topluluğunu desteklemek ve dünya çapında kafe kültüründe mükemmelliği kutlamak yönündeki taahhüdünü pekiştiriyor.

2026 etkinliği dünyanın dört bir yanından 15.000'den fazla kahve dükkanının değerlendirildiği titiz bir küresel değerlendirmeyi yansıtıyor. Nihai sıralama, 800'den fazla sektör profesyonelinin uzmanlığını 350.000 halk oyu ile birleştiren ve özel kahve sektörü için önemli bir referans noktası haline getiren sağlam bir metodolojiyi takip ediyor.

Kerry Asia Pacific, Orta Doğu ve Afrika Gıda Hizmetleri Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson, "The World's 100 Best Coffee Shops ile ortaklığımız kahve dünyasındaki yaratıcılığı, ustalığı ve tutkuyu kutluyor" şeklinde konuştu. "Kafe kültürü ve kahve topluluğunu destekleyen küresel içecek çözümleri markası olarak DaVinci Gourmet, uzmanlar tarafından değerlendirilen ve kahve severler tarafından oylanan, dünyanın dört bir yanında en ilham verici kahve dükkanlarını tanıyan bir girişimi desteklemekten gurur duyuyor."

Kaliteli Kahvenin Yükselişini Yansıtan Küresel Bir Sıralama

2026 listesi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kolombiya, Peru, Çin, Filipinler, Malezya, Meksika, Kore, BAE, Şili ve İspanya'da hem gelişmekte olan hem de yerleşik kahve ortamlarını vurgulayarak kalite, yenilik ve kültürel değişim tarafından yönlendirilen küresel bir kahve hareketinin gücünün ve çeşitliliğinin altını çiziyor.

The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet CEO'su César Ramírez, "Bu sıralama, olağanüstü kahve dükkanları listesinden daha fazlasıdır; kahvenin dünya çapında yaşadığı kültürel, yaratıcı ve profesyonel anın bir görüntüsüdür" dedi.

Titiz Değerlendirme Süreci

Seçilen kahve dükkanları yalnızca olağanüstü kahveleriyle değil, aynı zamanda farklı, bütünsel ve değişmeyen yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarıyla da öne çıkıyor. Adil, tutarlı ve temsili bir sonuç elde etmek adına bu sıralama kahve, gastronomi ve konaklama sektörlerindeki profesyonellerden oluşan uluslararası bir jüriye sahip. Değerlendirme süreci, yüzde 70 ağırlıklı uzman değerlendirmesi ile yüzde 30 ağırlıklı halk oylamasını bir araya getiriyor.

Tüm kahve dükkanları kahve kalitesi, barista uzmanlığı, sürdürülebilirlik, hizmet, ambiyans, gıda kalitesi, yenilik ve tutarlılığı kapsayan tek tip küresel standartlar kullanılarak değerlendiriliyor. Bölgesel değerlendirmeler, dünya çapındaki önemli kahve bölgelerinde sektörün saygın isimleri tarafından yönetiliyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2888757/The_event_recognises_inspiring_coffee_shops_worldwide_evaluated_experts_voted.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888758/DVG_Logo.jpg