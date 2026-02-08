DaVinci Gourmet Jadi Sponsor Utama "The World's 100 Best Coffee Shops 2026" yang Segera Diumumkan di Madrid

Sebagai Sponsor Utama, DaVinci Gourmet—merek di bawah Kerry Group —menempatkan kreativitas, keahlian, dan inovasi barista sebagai tolok ukur internasional. Dengan berpartisipasi di ajang ini, DaVinci Gourmet membuktikan komitmen dalam mendukung komunitas kopi global, serta merayakan keunggulan café culture di seluruh dunia.

Peringkat "The World's 100 Best Coffee Shops 2026" mencerminkan proses penilaian ketat dalam skala global terhadap lebih dari 15.000 kafe di berbagai negara. Peringkat akhir disusun melalui metodologi yang cermat, melibatkan penilaian lebih dari 800 praktisi industri dan 350.000 suara publik, sehingga menjadi referensi penting bagi sektor specialty coffee.

"Melalui kolaborasi yang terjalin dengan The World's 100 Best Coffee Shops, kami merayakan kreativitas, keahlian, dan passion di dunia kopi," ujar Eloise Dubuisson, General Manager, Foodservice Brands, Kerry Asia Pasifik, Timur Tengah & Afrika. "Sebagai merek solusi minuman global yang mendukung café culture dan komunitas kopi, DaVinci Gourmet gembira mendukung inisiatif yang menampilkan kafe paling inspiratif di dunia—dinilai oleh para ahli dan dipilih oleh pencinta kopi."

Peringkat Global yang Mencerminkan Kebangkitan Kopi Berkualitas

Daftar edisi 2026 menyoroti skena kopi yang tengah berkembang maupun yang telah mapan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kolombia, Peru, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Meksiko, Korea, Uni Emirat Arab, Chile, dan Spanyol. Hal tersebut menegaskan kekuatan dan keberagaman gerakan kopi global yang didorong oleh kualitas, inovasi, dan pertukaran budaya.

"Peringkat ini bukan sekadar daftar kafe terbaik; namun juga potret momen kultural, kreativitas, dan profesionalisme yang tengah berlangsung di seluruh dunia," kata César Ramírez, CEO, The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet.

Proses Evaluasi yang Ketat

Kafe yang tercantum dalam daftar bergengsi ini tidak hanya memiliki kualitas kopi yang istimewa, melainkan juga mampu menghadirkan pengalaman yang khas, menyeluruh, dan konsisten. Untuk memastikan hasil penilaian yang adil, konsisten, dan representatif, peringkat ini melibatkan juri internasional dari industri kopi, gastronomi, dan perhotelan. Proses penilaian memadukan penilaian ahli (70%) dan suara publik (30%).

Seluruh kafe dinilai berdasarkan standar global yang seragam, mencakup kualitas kopi, keahlian barista, keberlanjutan, layanan, suasana, kualitas makanan, inovasi, dan konsistensi. Evaluasi tingkat regional dipimpin oleh tokoh industri yang disegani di berbagai wilayah penghasil kopi terbesar di dunia.

SOURCE Kerry Group