DaVinci Gourmet、 The World's 100 Best Coffee Shops 2026のタイトルスポンサーに選定

シンガポール、2026年2月7日 /PRNewswire/ -- グローバル飲料ソリューションブランドのDaVinci Gourmetは、The World's 100 Best Coffee Shops 2026のタイトルスポンサーを務めることを誇りに思います。この栄誉ある世界ランキングは、2月16日に開催される欧州を代表するスペシャルティコーヒーの祭典、CoffeeFest Madrid で正式に発表されます。

タイトルスポンサーのDaVinci Gourmetは、Kerry Group傘下のブランドであり、創造性に溢れ、熟練の技術が施され、そしてバリスタ主導のイノベーションをこの国際的に認知されたベンチマークの中心に据え、世界のコーヒー・コミュニティを支援し、世界中のカフェ文化全体の卓越性を称えるというコミットメントを強化しています。

The event recognises the most inspiring coffee shops worldwide, evaluated by experts and voted by coffee lovers. (PRNewsfoto/Kerry Group)

2026年版は、厳格なグローバル評価を反映しており、世界中の1万5,000以上のコーヒーショップを対象に評価しています。800人以上の業界専門家の専門知識と35万人の一般投票を組み合わせた強固なメソドロジーに従い算定された最終的なランキングは、スペシャルティコーヒー部門にとって重要な参考資料となっています。

「The World's 100 Best Coffee Shopsとのパートナーシップは、コーヒー業界における創造性、職人技、そして情熱を称えるものです」と、Kerrynでアジア太平洋・中東・アフリカ地域のフードサービスブランド担当ゼネラルマネージャーを務めるEloise Dubuissonは述べています。「DaVinci Gourmetは、カフェ文化とコーヒー・コミュニティを支える世界的な飲料ソリューション・ブランドとして、専門家の評価とコーヒー愛好家の投票によって、世界中で最も人々に感動を与えるコーヒーショップを表彰するイニシアチブをサポートできることを誇りに思います。」

高品質コーヒーの台頭が浮き彫りとなった世界ランキング

2026年のリストには、米国、オーストラリア、コロンビア、ペルー、中国、フィリピン、マレーシア、メキシコ、韓国、アラブ首長国連邦、チリ、スペインの新興および既存のコーヒー・シーンが紹介されており、品質、イノベーション、文化交流を原動力とする世界的なコーヒー・ムーブメントの強さと多様性が強調された結果となりました。

「このランキングは、単に優れたコーヒーショップのリストというだけでなく、世界中のコーヒーの文化的、創造的、専門的な瞬間のスナップショットなのです」と、The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmetの最高経営責任者（CEO）であるCésar Ramírezは述べています。

厳格な評価プロセス

厳選されたコーヒーショップは、卓越したコーヒーだけでなく、個性的でホリスティックな、一貫して高品質な体験を提供することで際立っています。公平で一貫性のある、代表的な結果を保証するために、このランキングは、コーヒー、ガストロノミー、ホスピタリティ分野の専門家からなる国際的な審査員により評価されています。評価プロセスは、専門家による評価（70％）と一般投票（30％）を組み合わせています。

すべてのコーヒーショップは、コーヒーの品質、バリスタの専門知識、持続可能性、サービス、ショップの雰囲気、フードの品質、イノベーション、一貫性など、世界共通の基準で評価されています。各地域の評価は、世界の主要なコーヒー産地すべてにおいて、尊敬を集める業界関係者によって行われています。

SOURCE Kerry Group