다빈치 고메, 세계 100대 커피숍 2026 타이틀 스폰서로 선정… 마드리드에서 순위 공개

싱가포르 2026년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 음료 솔루션 브랜드 다빈치 고메(DaVinci Gourmet)가 세계 100대 커피숍 2026(The World's 100 Best Coffee Shops 2026)의 타이틀 스폰서로 참여한다. 이 권위 있는 글로벌 랭킹은 유럽 최대 스페셜티 커피 페스티벌인 커피페스트 마드리드(CoffeeFest Madrid) 기간 중 2월 16일 공식 발표될 예정이다.

케리 그룹(Kerry Group) 산하 브랜드인 다빈치 고메는 이 국제적으로 인정받는 벤치마크의 타이틀 스폰서로서 창의성, 장인정신, 바리스타 주도의 혁신을 핵심에 두고, 전 세계 카페 문화 전반의 우수성을 기념하고 글로벌 커피 커뮤니티를 지원하겠다는 약속을 다시 한번 확인할 계획이다.

The event recognises the most inspiring coffee shops worldwide, evaluated by experts and voted by coffee lovers. (PRNewsfoto/Kerry Group)

2026년 에디션은 전 세계 1만 5000곳 이상의 커피숍을 대상으로 한 엄격한 글로벌 심사를 반영한다. 최종 순위는 800명 이상의 업계 전문가와 35만 건의 대중 투표를 결합한 강력한 방법론을 따르며, 이는 스페셜티 커피 업계의 핵심 기준점이 되고 있다.

케리 아시아•태평양•중동•아프리카(Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa) 푸드서비스 브랜드의 엘로이즈 뒤뷔아송(Eloise Dubuisson) 총괄 매니저는 "세계 100대 커피숍과의 파트너십은 커피 세계의 창의성, 장인정신, 열정을 기념하는 자리"라며 "카페 문화와 커피 커뮤니티를 위해 앞장서는 글로벌 음료 솔루션 브랜드로서, 전문가 평가와 커피 애호가들의 투표를 통해 전 세계에서 가장 영감을 주는 커피숍을 인정하는 이 이니셔티브를 지원하게 되어 자랑스럽다"고 말했다.

고품질 커피의 부상을 반영하는 글로벌 순위

2026년 리스트는 미국, 호주, 콜롬비아, 페루, 중국, 필리핀, 말레이시아, 멕시코, 한국, 아랍에미리트, 칠레, 스페인 등지의 신흥 및 기존 커피 시장을 조명하며, 품질, 혁신, 문화적 교류가 주도하는 글로벌 커피 운동의 힘과 다양성을 보여준다.

다빈치 고메와 함께하는 세계 100대 커피숍의 세사르 라미레스(César Ramírez) 최고경영자(CEO)는 "이 순위는 단순히 뛰어난 커피숍 목록을 넘어, 전 세계에서 커피가 겪고 있는 문화적, 창의적, 전문적 순간을 포착한 스냅샷"이라고 밝혔다.

엄격한 평가 프로세스

선정된 커피숍들은 뛰어난 커피 품질뿐만 아니라 차별화된 전반적 경험과 일관되게 높은 수준의 품질 제공에서 두각을 나타낸다. 공정하고 일관되며 대표성 있는 결과를 보장하기 위해, 순위는 커피, 미식, 호스피탈리티 분야의 전문가들로 구성된 국제 심사위원단의 평가 결과에 의존한다. 평가 프로세스는 전문가 평가 70%, 일반 투표 30%의 가중치를 결합한다.

모든 커피숍은 커피 품질, 바리스타 전문성, 지속가능성, 서비스, 분위기, 음식 품질, 혁신, 일관성 등 통일된 글로벌 기준으로 평가된다. 지역별 평가는 전 세계 주요 커피 지역에서 존경받는 업계 인사들이 주도한다.

SOURCE Kerry Group