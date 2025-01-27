حصة شُحنات تلفزيونات Hisense تصل إلى 14.06% في عام 2024، وتُحافِظ على مركزها ضمن أفضل مركزَين عالميًا لثلاث سنوات مُتتالية

تشينغداو، الصين، 27 يناير 2025 /PRNewswire/ -- عَزَّزت Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية عالميًا، هيمنتها على سوق التلفزيونات العالمي من خلال تحقيق حَجم شحنات سنوي هو الثاني عالميًا لثلاث سنوات مُتتالية، ووفقًا لأحدث تقرير من AVC Revo، سجَّلت Hisense أداءً استثنائيًا في عام 2024، بزيادة سنوية في الشحنات بنسبة 11.9٪، وحصة شحنات بلغت 14.06٪. حافظت تلفزيونات Hisense باستمرار على المرتبة الثانية عالميًا في حصة شحنات التلفزيونات لمدة ثلاث سنوات متتالية، منذ عام 2022 وحتى عام 2024.

Hisense secures No. 2 spot in global TV shipments for third consecutive year

في عام 2024، عزَّزت Hisense مكانتها في سوق التلفزيونات العالمي، حيث بلغت حصتها 14.06% من شحنات التلفزيونات عالميًا، وقد استفادت الشركة من رعايتها للأحداث الرياضية الكُبرَى، ومن الطلب القوي على التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة، وحققت حصة شحن بلغت 47% في سوق التلفزيونات ذات الحجم 100 بوصة وما فوق على مستوى العالم عام 2024، لتحتل المرتبة الأولَى عالميًا.

يعود الفضل في هذا النجاح إلى السعي الدؤوب لشركة Hisense نحو التقدُّم التكنولوجي. في معرض CES 2025، كشفت الشركة عن ابتكارات مذهلة، بما في ذلك تلفزيون TriChroma LED الثوري بحجم 116 بوصة مع تقنية عرض RGB Local Dimming، وشاشة MicroLED بحجم 136 بوصة الجاهزة للمُستهلك، ما يعكس رؤية جريئة لمُستقبَل الترفيه المنزلي، وتعمل Hisense أيضًا على تطوير تجربة مُشاهدَة التلفزيون بمستويات غير مسبوقة من التخصيص والراحة، حيث تُقَدم هذه الابتكارات تجربة غامرة للمشجعين في كأس العالم للأندية ™FIFA Club World Cup 2025. قال David Gold، نائب رئيس Hisense International ورئيس Hisense أمريكا: "بالنسبة لي، كانت الكلمات الثلاث الجوهرية لعام 2024؛ هي الشغف، والتفاني، والابتكار"، وأضاف قائلًا: "بهذه الكلمات الثلاث تَمكنَّا حقًا من تحقيق مثل هذه النتائج القوية طوال العام".

تلتزم Hisense بالتكنولوجيا التي تُرَكز على تقديم قيمة حقيقية للمُستهلكين، وتحسين طريقة حياة الناس، وتَواصُلهم، واستمتاعهم باللحظات الأكثر أهمية؛ بدءًا من قيادة الابتكار في الشاشات الذكية فائقة الدقة إلى إنشاء تقنية ذكاء اصطناعي سلسة تعمل خلف الكواليس، ومن تطوير حلول موفرة للطاقة إلى تقديم تجارب ترفيهية غامرة.

نبذة عن Hisense

تُعَد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات Omdia، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة، وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.