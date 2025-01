Trzeci rok z rzędu firma Hisense utrzymuje drugą pozycję na świecie pod względem dostaw telewizorów, z udziałem na poziomie 14,06% w 2024 roku

QINGDAO, Chiny, 28 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na rynku elektroniki użytkowej oraz sprzętu RTV i AGD, wzmocniła swoją dominację na globalnym rynku telewizorów, notując drugi wynik pod względem wielkości rocznego wolumenu sprzedaży telewizorów na całym świecie przez trzy lata z rzędu. Według najnowszego raportu AVC Revo, firma Hisense wykazała się w minionym roku wyjątkową efektywnością, notując znaczny wzrost sprzedaży rok do roku o 11,9%, z udziałem rynkowym w sprzedaży wynoszącym 14,06%. W latach 2022-2024, tj. przez trzy lata z rzędu, telewizory Hisense konsekwentnie utrzymywały się na drugim miejscu pod względem globalnego udziału w dostawach telewizorów.

W 2024 roku firma Hisense umocniła swoją pozycję na światowym rynku telewizorów z globalnym udziałem w dostawach telewizorów na poziomie 14,06%. Dzięki sponsorowaniu najważniejszych wydarzeń sportowych i silnemu popytowi rynkowemu na telewizory wielkoekranowe, firma osiągnęła w 2024 roku udział w dostawach na poziomie 47% na globalnym rynku telewizorów o przekątnej 100 cali i większej, zajmując pierwsze miejsce na świecie.

Motorem sukcesu jest nieustanne dążenie Hisense do wprowadzania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Podczas targów CES 2025 firma zaprezentowała przełomowe innowacje, w tym rewolucyjny 116-calowy telewizor TriChroma LED z technologią lokalnego przyciemniania RGB oraz gotowy do użytku komercyjnego 136-calowy wyświetlacz MicroLED, ukazujący śmiałą wizję przyszłości w obszarze domowej rozrywki. Hisense wynosi również jakość transmisji telewizyjnej na nowy poziom personalizacji doświadczeń i wygody użytkowania. Innowacje te zapewnią fanom wciągające wrażenia podczas Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2025™. „Dla mnie trzy kluczowe słowa na rok 2024 to pasja, poświęcenie i innowacja - powiedział David Gold, wiceprezes Hisense International i prezes Hisense na region obu Ameryk. - To właśnie te trzy aspekty pozwoliły nam osiągnąć tak dobre wyniki w ciągu całego roku".

Począwszy od promowania innowacji w zakresie inteligentnych wyświetlaczy o ultrawysokiej rozdzielczości, poprzez tworzenie płynnej technologii sztucznej inteligencji, która działa w sposób niewidoczny, aż po rozwijanie energooszczędnych rozwiązań i zapewnianie wciągających doświadczeń podczas korzystania z rozrywki, Hisense skupia się na technologii, która jest niezbędnym elementem w kontekście dostarczania konsumentom prawdziwej wartości i poprawy jakości życia, wspólnego przeżywania i cieszenia się tymi chwilami, które są najcenniejsze.

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów i pierwszą pozycję w segmencie telewizorów co najmniej 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa w ponad 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

