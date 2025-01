La part des livraisons de téléviseurs de Hisense s'est élevée à 14,06 % en 2024, se maintenant ainsi en deuxième position au niveau mondial pour la troisième année consécutive

QINGDAO, Chine, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, a réaffirmé sa position dominante sur le marché mondial des téléviseurs en atteignant, pour la troisième année consécutive, le deuxième plus gros volume de livraisons annuelles de téléviseurs dans le monde, une prouesse sans précédent. Selon le dernier rapport d'AVC Revo, Hisense a réalisé des performances exceptionnelles en 2024, enregistrant une augmentation significative des livraisons de 11,9 % en glissement annuel, avec une part de marché de 14,06 %. Entre 2022 et 2024, les téléviseurs Hisense se sont maintenus à la deuxième place du classement des livraisons mondiales de téléviseurs pendant trois années consécutives.

En 2024, Hisense a consolidé sa position sur le marché mondial des téléviseurs, représentant 14,06 % des livraisons mondiales de téléviseurs. Bénéficiant du parrainage de grands événements sportifs et de la forte demande de téléviseurs grand écran sur le marché, Hisense a atteint une part de 47 % sur le marché mondial des téléviseurs de 100 pouces et plus en 2024, se classant ainsi au premier rang mondial.

Le moteur de ce succès est la poursuite incessante des avancées technologiques de Hisense. Au CES 2025, l'entreprise a dévoilé des innovations révolutionnaires, notamment le téléviseur LED TriChroma de 116 pouces avec la technologie d'affichage à gradation locale RVB et l'écran MicroLED de 136 pouces prêt à l'emploi, présentant une vision audacieuse de l'avenir du divertissement à domicile. Hisense élève également l'expérience télévisuelle à de nouveaux sommets de personnalisation et de commodité. Ces innovations permettront aux supporters de vivre une expérience immersive lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025™. « Pour moi, les trois mots-clés de 2024 sont la passion, le dévouement et l'innovation », a déclaré David Gold, vice-président de Hisense International et président de Hisense Americas. « C'est grâce à ces trois mots-clés que nous avons pu obtenir de si bons résultats tout au long de l'année. »

Qu'il s'agisse d'innover dans le domaine des écrans intelligents à ultra-haute définition, de créer une technologie d'intelligence artificielle transparente qui fonctionne en coulisses, de proposer des solutions écoénergétiques ou de créer des expériences de divertissement immersives, Hisense s'engage à fournir une technologie qui apporte une valeur réelle aux consommateurs et à améliorer la façon dont les gens vivent, se connectent et profitent des moments qui comptent le plus.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial pour le nombre total de téléviseurs expédiés et au premier rang pour les téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et s'est spécialisée dans les produits multimédias, les appareils électroménagers et l'information informatique intelligente.

