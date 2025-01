A participação da Hisense no mercado de TVs em 2024 foi de 14,06%, mantendo a posição entre as duas maiores do mundo por três anos consecutivos

QINGDAO, China, 27 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, reforçou seu domínio no mercado global de TVs, alcançando o segundo maior volume anual de remessas de TVs em todo o mundo por três anos consecutivos, algo sem precedentes. De acordo com o mais recente relatório da AVC Revo, a Hisense demonstrou um desempenho excepcional em 2024, alcançando um aumento expressivo de 11,9% no volume de remessas em comparação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 14,06%. De 2022 a 2024, as TVs da Hisense permaneceram consistentemente no 2º lugar em participação de mercado por três anos consecutivos.

Hisense garante o 2º lugar em remessas globais de TVs pelo terceiro ano consecutivo (PRNewsfoto/Hisense)

Em 2024, a Hisense consolidou sua posição no mercado mundial de TVs, respondendo por 14,06% da participação global nas remessas de TVs. Beneficiando-se do patrocínio de grandes eventos esportivos e da forte demanda do mercado por TVs de tela grande, a Hisense alcançou uma participação de 47% nas remessas globais de TVs de 100 polegadas ou mais em 2024, ocupando o 1º lugar mundial.

Impulsionando esse sucesso está a busca incansável da Hisense por avanços tecnológicos. Na CES 2025, a empresa revelou inovações revolucionárias, incluindo a TV LED TriChroma de 116 polegadas com tecnologia de escurecimento local RGB e a tela MicroLED de 136 polegadas pronta para o consumidor, mostrando uma visão ousada para o futuro do entretenimento doméstico. A Hisense também está elevando a experiência de assistir TV a novos níveis de personalização e conveniência. Essas inovações proporcionarão aos fãs uma experiência imersiva na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™. "Para mim, as três palavras-chave para 2024 foram paixão, dedicação e inovação", disse David Gold, vice-presidente da Hisense International e presidente da Hisense Americas. "Com estas três palavras-chave, fomos capazes de alcançar esses resultados verdadeiramente fortes durante todo o ano."

Desde impulsionar a inovação de telas inteligentes e de ultra-alta definição até criar tecnologia de IA integrada que funciona nos bastidores; do avanço de soluções eficientes em termos de energia a proporcionar experiências de entretenimento imersivas, a Hisense está comprometida com tecnologia enraizada em entregar valor real aos consumidores e melhorar como as pessoas vivem, se conectam e apreciam os momentos que mais importam.

