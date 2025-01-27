Доля поставленных Hisense телевизоров в 2024 году составила 14,06 % -- компания третий год подряд сохраняет второе место в мире

ЦИНДАО, Китай, 27 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, укрепил свое доминирование на мировом рынке телевизоров, беспрецедентно сохраняя три года подряд второе место в мире по объему поставок телевизоров за год. Согласно последнему отчету AVC Revo, в 2024 году компания Hisense продемонстрировала исключительные показатели, зафиксировав значительный рост поставок в 11,9 % в годовом исчислении при доле поставок 14,06 %. С 2022 по 2024 год телевизоры Hisense последовательно удерживали второе место по доле мирового объема поставок телевизоров на протяжении трех лет подряд.

Hisense secures No. 2 spot in global TV shipments for third consecutive year

В 2024 году Hisense укрепила свои позиции на мировом рынке телевизоров с долей мировых поставок телевизоров 14,06 %. Благодаря спонсорству важнейших спортивных событий и высокому спросу на телевизоры с большим экраном на рынке доля поставок телевизоров с диагональю 100 дюймов и больше компании Hisense в 2024 году достигла 47 %, что обеспечило компании первое место в мире.

Такой успех компании Hisense стал результатом ее неустанного стремления к совершенствованию технологий. На выставке CES 2025 компания представила новаторские инновации, в том числе революционный 116-дюймовый светодиодный телевизор TriChroma с технологией RGB-подсветки экрана с локальным затемнением и готовый к использованию 136-дюймовый дисплей на основе технологии MicroLED, продемонстрировав смелое видение будущего домашних развлечений. Hisense также выводит процесс просмотра телевизора на новый уровень персонализации и удобства. Эти инновации обеспечат болельщикам захватывающее ощущение сопричастности при просмотре матчей чемпионата FIFA Club World Cup 2025™. «Для меня тремя ключевыми словами 2024 года были страсть, преданность делу и инновации, — сказал Дэвид Голд (David Gold), вице-президент Hisense International и президент Hisense Americas. — Фактически, эти три ключевых слова позволили нам добиваться таких высоких результатов в течение года».

От инноваций сверхвысокой четкости, интеллектуальных дисплеев и до создания технологии полной интеграции искусственного интеллекта, работающего незаметно; от развития энергоэффективных решений до усиления впечатлений от захватывающих развлечений, Hisense стремится к технологиям, которые основаны на обеспечении потребителям реальной ценности и улучшении жизни людей, их общения и наслаждения наиболее важными моментами.

О Hisense

Hisense – ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники. По данным Omdia компания Hisense занимает второе место в мире по общему объему поставок телевизоров и первое место по объему поставок телевизоров с диагональю более 100 дюймов. Компания быстро расширяется и работает на рынках более чем 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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