-La demanda de Brasil para recuperar los costes sanitarios derivados del tabaco alcanza un hito crucial mientras el tribunal se prepara para dictar sentencia

Declaración de Yolonda C. Richardson, presidenta y consejera delegada de Campaign for Tobacco-Free Kids

WASHINGTON, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una demanda histórica interpuesta en 2019 por la Procuraduría General de la Unión (Advocacia-Geral da União, o AGU) de Brasil, con el objetivo de responsabilizar financieramente a las mayores empresas tabacaleras del país por los enormes costes para la salud pública derivados del tabaquismo, ha alcanzado un hito crucial. Se han presentado todos los documentos legales, incluyendo un dictamen de la Fiscalía Federal que respalda las alegaciones de la AGU. El caso ahora espera la decisión del Tribunal Federal de Porto Alegre sobre la responsabilidad de las tabacaleras por los daños causados por la comercialización y venta de sus cigarrillos en Brasil.

La demanda busca obligar a los mayores fabricantes de cigarrillos del país a compensar al sistema público de salud de Brasil por los gastos sanitarios relacionados con enfermedades científicamente vinculadas al consumo de tabaco. Entre los demandados se encuentran BAT Brasil (antes Souza Cruz) y Philip Morris Brasil, así como sus empresas matrices, British American Tobacco y Philip Morris International.

Este caso es uno de los litigios más importantes del mundo sobre la recuperación de los costes sanitarios derivados del tabaco y podría tener repercusiones mucho más allá de Brasil. De prosperar, reforzaría el principio de que las compañías tabacaleras deben rendir cuentas por los enormes costes sanitarios y económicos causados por sus productos.

El consumo de tabaco supone una enorme carga para el sistema de salud pública de Brasil. Cada año, fumar causa aproximadamente 177.000 muertes y genera un gasto estimado de 75.000 millones de reales (casi 15.000 millones de dólares) en atención médica para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco. La demanda argumenta que, si bien la fabricación y venta de cigarrillos son actividades legales, las empresas siguen siendo legalmente responsables de compensar a la sociedad por los daños causados por sus productos.

La demanda de Brasil es la primera de su tipo en un país de ingresos bajos o medios en obtener un fallo de responsabilidad. Se han emprendido acciones similares de recuperación de costes de salud en otros países, como Canadá y Estados Unidos, donde los gobiernos han obtenido con éxito compensaciones por los gastos de atención médica atribuibles al consumo de tabaco.

La industria tabacalera ha causado enormes daños a la salud pública en Brasil, daños ampliamente documentados. Un fallo favorable no solo representaría un hito importante para Brasil, sino que también sentaría un precedente crucial para los gobiernos que buscan exigir responsabilidades a la industria tabacalera.