Súd sa pripravuje na rozhodnutie v spore o náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť v spojitosti s tabakom v Brazílii

News provided by

Campaign for Tobacco-Free Kids

Jul 31, 2026, 07:51 ET

Vyhlásenie Yolondy C. Richardsonovej, prezidentky a generálnej riaditeľky organizácie Campaign for Tobacco-Free Kids (Kampaň za deti bez tabaku)

WASHINGTON, 31. júl 2026 /PRNewswire/ – Zásadná žaloba, ktorú podal v roku 2019 brazílsky úrad generálneho prokurátora (Advocacia-Geral da União alebo AGU) s cieľom požadovať od najväčších výrobcov cigariet v krajine finančnú zodpovednosť za obrovské náklady na verejné zdravie v dôsledku fajčenia dosiahla kritický míľnik. Aktuálne sú všetky právne podania dokončené vrátane stanoviska Federálnej prokuratúry, ktoré podporuje tvrdenia AGU. Prípad teraz čaká na rozhodnutie Federálneho súdu v Porto Alegre o tom, či tabakové spoločnosti nesú zodpovednosť za škody spôsobené marketingom a predajom ich cigariet v Brazílii.

Žaloba sa požaduje od najväčších výrobcov cigariet v krajine, aby kompenzovali brazílskemu systému verejného zdravotníctva náklady na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s chorobami vedecky prepojenými s užívaním tabaku. Medzi žalovanými sú spoločnosti BAT Brasil (predtým Souza Cruz) a Philip Morris Brasil ako aj ich materské spoločnosti British American Tobacco a Philip Morris International.

Tento prípad je jedným z najzásadnejších súdnych sporov o náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s tabakom na svete a mohol by mať dopady aj ďaleko za hranicami Brazílie. V prípade úspešnosti by prípad podporil zásadu, že tabakové spoločnosti by mali niesť zodpovednosť za obrovské zdravotné a ekonomické náklady spôsobené ich výrobkami.

Užívanie tabaku predstavuje pre brazílsky systém verejného zdravotníctva obrovskú záťaž. Každoročne fajčenie spôsobuje približne 177 000 úmrtí a náklady na zdravotnú starostlivosť na liečbu chorôb spojených s tabakom sa odhadujú na 75 miliárd realov  (takmer 15 miliárd USD). Žaloba tvrdí, že hoci sú výroba a predaj cigariet legálne činnosti, spoločnosti zostávajú zo zákona zodpovedné za kompenzáciu verejnosti za škody spôsobené ich výrobkami.

Brazílska žaloba je prvou svojho druhu v krajine s nízkymi alebo strednými príjmami, kde bude vynesené rozhodnutie o zodpovednosti. Podobné opatrenia na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť boli prijaté aj v iných krajinách vrátane Kanady a Spojených štátov, kde vlády úspešne žiadali o kompenzáciu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré možno pripísať užívaniu tabaku.

Tabakový priemysel spôsobil na verejnom zdraví v Brazílii obrovské a dobre zdokumentované škody. Kladné rozhodnutie by predstavovalo významný míľnik nielen pre Brazíliu, ale zároveň dôležitý precedens pre vlády, ktoré sa snažia brať tabakový priemysel na zodpovednosť.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Złożony przez Brazylię pozew o zwrot kosztów opieki zdrowotnej związanych z używaniem tytoniu osiąga kluczowy etap - sąd przygotowuje się do wydania orzeczenia

Złożony przez Brazylię pozew o zwrot kosztów opieki zdrowotnej związanych z używaniem tytoniu osiąga kluczowy etap - sąd przygotowuje się do wydania orzeczenia

Przełomowy pozew wniesiony w 2019 r. przez brazylijską Prokuratorię Generalną (Advocacia-Geral da União, AGU), mający na celu pociągnięcie...
Brazílie: soudní spor o náhradu nákladů na zdravotní péči související s tabákem dosáhl klíčového milníku

Brazílie: soudní spor o náhradu nákladů na zdravotní péči související s tabákem dosáhl klíčového milníku

Přelomová žaloba podaná v roce 2019 brazilským Úřadem generálního prokurátora (Advocacia-Geral da União, zkráceně AGU), jejímž cílem je přimět...
More Releases From This Source

Explore

Tobacco

Tobacco

Hispanic

Hispanic

Advocacy Group Opinion

Advocacy Group Opinion

Legal Issues

Legal Issues

News Releases in Similar Topics