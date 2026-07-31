Súd sa pripravuje na rozhodnutie v spore o náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť v spojitosti s tabakom v Brazílii
News provided byCampaign for Tobacco-Free Kids
Jul 31, 2026, 07:51 ET
Vyhlásenie Yolondy C. Richardsonovej, prezidentky a generálnej riaditeľky organizácie Campaign for Tobacco-Free Kids (Kampaň za deti bez tabaku)
WASHINGTON, 31. júl 2026 /PRNewswire/ – Zásadná žaloba, ktorú podal v roku 2019 brazílsky úrad generálneho prokurátora (Advocacia-Geral da União alebo AGU) s cieľom požadovať od najväčších výrobcov cigariet v krajine finančnú zodpovednosť za obrovské náklady na verejné zdravie v dôsledku fajčenia dosiahla kritický míľnik. Aktuálne sú všetky právne podania dokončené vrátane stanoviska Federálnej prokuratúry, ktoré podporuje tvrdenia AGU. Prípad teraz čaká na rozhodnutie Federálneho súdu v Porto Alegre o tom, či tabakové spoločnosti nesú zodpovednosť za škody spôsobené marketingom a predajom ich cigariet v Brazílii.
Žaloba sa požaduje od najväčších výrobcov cigariet v krajine, aby kompenzovali brazílskemu systému verejného zdravotníctva náklady na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s chorobami vedecky prepojenými s užívaním tabaku. Medzi žalovanými sú spoločnosti BAT Brasil (predtým Souza Cruz) a Philip Morris Brasil ako aj ich materské spoločnosti British American Tobacco a Philip Morris International.
Tento prípad je jedným z najzásadnejších súdnych sporov o náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s tabakom na svete a mohol by mať dopady aj ďaleko za hranicami Brazílie. V prípade úspešnosti by prípad podporil zásadu, že tabakové spoločnosti by mali niesť zodpovednosť za obrovské zdravotné a ekonomické náklady spôsobené ich výrobkami.
Užívanie tabaku predstavuje pre brazílsky systém verejného zdravotníctva obrovskú záťaž. Každoročne fajčenie spôsobuje približne 177 000 úmrtí a náklady na zdravotnú starostlivosť na liečbu chorôb spojených s tabakom sa odhadujú na 75 miliárd realov (takmer 15 miliárd USD). Žaloba tvrdí, že hoci sú výroba a predaj cigariet legálne činnosti, spoločnosti zostávajú zo zákona zodpovedné za kompenzáciu verejnosti za škody spôsobené ich výrobkami.
Brazílska žaloba je prvou svojho druhu v krajine s nízkymi alebo strednými príjmami, kde bude vynesené rozhodnutie o zodpovednosti. Podobné opatrenia na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť boli prijaté aj v iných krajinách vrátane Kanady a Spojených štátov, kde vlády úspešne žiadali o kompenzáciu výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré možno pripísať užívaniu tabaku.
Tabakový priemysel spôsobil na verejnom zdraví v Brazílii obrovské a dobre zdokumentované škody. Kladné rozhodnutie by predstavovalo významný míľnik nielen pre Brazíliu, ale zároveň dôležitý precedens pre vlády, ktoré sa snažia brať tabakový priemysel na zodpovednosť.
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