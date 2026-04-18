ربط بلا حدود: جهاز Hollyland Pyro Ultra يُبسّط المراقبة متعددة المستخدمين عبر الاتصال اللاسلكي بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية

شنتشن، الصين، 18 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hollyland، المزود العالمي لحلول الصوت والفيديو اللاسلكية الاحترافية، اليوم عن إطلاق Pyro Ultra، الطراز الرائد الجديد ضمن سلسلة Pyro، والذي يتميز بتقنية نقل فيديو لاسلكي من الجيل التالي تتيح إعدادًا مبسطًا وأداءً فوريًا دون أي تنازلات. تم تصميم Pyro Ultra خصيصًا لصنّاع المحتوى المحترفين وبيئات الإنتاج عالية المستوى، حيث يوازن بين أداء النقل العالي وسهولة الاستخدام العملية في موقع التصوير.

Pyro Ultra | 4K60 Wireless Video for Seamless Multi-User Monitoring

استنادًا إلى تقنية TWiFi المطوّرة داخليًا من Hollyland، يوفر جهاز Pyro Ultra نقلًا من واحد إلى عدة مستخدمين، ودعمًا أصليًا لدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى وضع مخصص بزمن تأخير منخفض جدًا لتسهيل ضبط التركيز (Focus Pulling). كما أنه مدمج بالكامل ضمن منظومة Pyro، ومجهز للعمل بتقنية DFS، مما يجعله قادرًا على تلبية متطلبات سير العمل الحديثة في صناعة السينما الرقمية.

المعيار الجديد لنقل الإشارة من واحد إلى عدة مستخدمين في موقع التصوير

في بيئة الإنتاج اليوم، لم تعد منطقة المراقبة مُقتصرة على شاشة واحدة فقط. فالمخرجون، والمساعدون، والعملاء، والعديد من الأقسام يحتاجون إلى وصول متزامن وعالي الجودة للصورة المباشرة من مواقع مختلفة داخل موقع التصوير.

في حين أن الأنظمة الحالية غالبًا ما تفرض الاختيار بين حلول مكلفة ومعقدة بشكلٍ مبالغ فيه، أو معدات أساسية لا تتحمل ظروف العمل الصعبة، يقدّم Pyro Ultra نهجًا ثالثًا. ومع تزايد استخدام نقل الإشارة من جهاز واحد إلى عدة مستخدمين في الإنتاجات المختلفة، قد تظهر قيود عملية تتعلق بعدد الأجهزة واستقرار النظام في البيئات الكبيرة. يعالج وضع البث في Pyro Ultra هذه المشكلة من خلال تمكين جهاز إرسال واحد من الاتصال بعدد غير محدود من أجهزة الاستقبال، مما يخلق سير عمل أكثر سلاسة. يمكن لكل قسم، بدءًا من الإضاءة وصولًا إلى تصفيف الشعر والمكياج، مراقبة الصورة بشكلٍ مستقل، مما يساعد على تقليل الاختناقات وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وضوح سينمائي بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية دون أي تنازلات

سلامة الصورة هي عنصر أساسي في جهاز Pyro Ultra. بفضل دعمه لنقل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، يقدّم النظام مستوى التفاصيل ودقة الألوان المطلوبة لأعمال التصوير الاحترافية عالية المستوى. كما يدعم أيضًا معدلات الإطارات العشرية، بما في ذلك 23.98 و59.94 إطارًا في الثانية، وهي معدلات شائعة الاستخدام في البث التلفزيوني وسير العمل الاحترافي. تتيح توافقية النظام الأصلية الاتصال المباشر مع أجهزة التحويل (Switchers) والشاشات دون الحاجة إلى محوّلات خارجية، مما يبسّط مسار الإشارة ويقلّل من نقاط التعطل المحتملة.

زمن تأخير 20 مللي ثانية لضبط تركيز دقيق

بالنسبة لمساعدي الكاميرا الأوائل ومشغّلي ضبط التركيز، فإن كل مللي ثانية تُحدث فرقًا. يوفّر وضع التركيز المخصص في Pyro Ultra زمن تأخير منخفض يصل إلى 20 مللي ثانية فقط، مما يضمن الاستجابة الفورية اللازمة لإجراء تعديلات دقيقة للغاية على التركيز، مهما كانت المسافة. تمنح هذه الميزة التقنية المتقدمة حرية الحركة في المساحات الضيقة أو أثناء تنفيذ لقطات معقدة، مع ثقة تامة في الأداء.

مدعوم بتقنية TWiFi

في صميم Pyro Ultra تكمن تقنية TWiFi (الاتصال اللاسلكي ثنائي النطاق) المطوّرة من Hollyland. تعتمد هذه التقنية على الإدارة الذكية للترددات عبر نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، مما يتيح التنقل التلقائي بين القنوات لضمان اتصال مستقر بمعدل نقل بيانات عالٍ حتى في البيئات المزدحمة بالإشارات اللاسلكية (RF). يوفّر Pyro Ultra اتصالًا قويًا بمدى يصل إلى 1.5 كيلومتر (حوالي 4,900 قدم)، كما أنه جاهز للعمل وفق معايير DFS، ما يضمن تشغيلًا متوافقًا عالميًا لفِرق الإنتاج الاحترافية.

مُصمم لسير العمل الحديث والتكامل السلِس

تم تطوير Pyro Ultra ليتناسب مع بيئات الإنتاج الهجينة الحديثة اليوم. بفضل دعمه لتقنية UVC (USB Video Class)، يمكن توصيله مباشرة بجهاز الكمبيوتر لاستخدامه ككاميرا ويب فورًا، دون الحاجة إلى بطاقة تسجيل فيديو. كما يدعم الجهاز بروتوكول نقل الرسائل الفوري (RTMP) للبث المباشر إلى المنصات عبر الإنترنت، مما يسهّل التعاون عن بُعد. بصفته جزءًا من منظومة Pyro، يندمج Pyro Ultra بسلاسة مع أجهزة Pyro الأخرى. يتيح التصميم المعياري لفِرق الإنتاج توسيع أو تقليص إعداداتهم حسب متطلبات المشروع، مع الحفاظ على أداء ثابت عبر مختلف سيناريوهات الإنتاج.

الأسعار والتوفُّر

تم إطلاق جهاز Pyro Ultra من Hollyland في 18 أبريل 2026، وهو متوفر الآن عبر الموزعين المحليين، والمتجر الإلكتروني الرسمي لـ Hollyland، ومتجر Hollyland على Amazon.

يبلغ سعر حزمة 1TX/1RX نحو 1,199 دولارًا، بينما يصل سعر حزمة 1TX/2RX إلى 1,699 دولارًا. كما يمكن أيضًا شراء الوحدات بشكلٍ منفصل، حيث تبدأ أسعار أجهزة الإرسال من 699 دولارًا، وأجهزة الاستقبال من 579 دولارًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

نبذة عن Hollyland

شركة Hollyland هي مزوّد رائد للمنتجات اللاسلكية، متخصصة في أنظمة الاتصالات الداخلية اللاسلكية، وأنظمة نقل الفيديو، والشاشات، والميكروفونات اللاسلكية، وكاميرات البث المباشر. منذ عام 2013، تخدم Hollyland ملايين المستخدمين حول العالم في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الأفلام، والبث التلفزيوني، وإنتاج الفيديو، والفعاليات المباشرة، والمعارض، والمسارح، ودور العبادة، بالإضافة إلى صُنّاع المحتوى الأفراد. وقد أنشأت الشركة شبكة مبيعات تغطي نحو 150 دولة ومنطقة، بدعم من عشرات المكاتب التشغيلية المحلية المنتشرة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.hollyland.com/، وحساب Hollyland على الفيسبوك، وحساب Hollyland على الإنستغرام.

