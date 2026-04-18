Link Infinite : Hollyland Pyro Ultra simplifie la surveillance de plusieurs utilisateurs grâce à la technologie sans fil 4K60

SHENZHEN, Chine, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fournisseur mondial de solutions audio et vidéo professionnelles sans fil, a annoncé aujourd'hui le lancement de Pyro Ultra, le nouveau produit phare de sa gamme Pyro, doté d'une technologie de transmission vidéo sans fil de nouvelle génération qui permet une installation simplifiée et des performances en temps réel sans compromis. Destiné aux créateurs professionnels et aux environnements de production haut de gamme, Pyro Ultra offre un équilibre entre une transmission de haute performance et une utilisation pratique sur le plateau.

Pyro Ultra with Link Infinite | A New Standard in Wireless Production Monitoring Speed Speed Pyro Ultra | 4K60 Wireless Video for Seamless Multi-User Monitoring

S'appuyant sur la technologie TWiFi développée par Hollyland, Pyro Ultra offre une transmission un-vers-plusieurs, une prise en charge native du 4K60, ainsi qu'un mode dédié à ultra-faible latence pour le pointage (focus pulling). Entièrement intégré à l'écosystème Pyro et doté d'un fonctionnement DFS-ready, la solution est conçue pour répondre aux exigences des flux de travail modernes du cinéma numérique.

La nouvelle norme de la transmission un-vers-plusieurs sur le plateau

Dans le contexte actuel de la production, l'espace de visionnage n'est plus confiné à un seul moniteur. Les réalisateurs, les assistants, les clients et les différents services ont besoin d'un accès simultané et haute-fidélité à l'image en direct à différents endroits du plateau.

Alors que les systèmes existants obligent souvent à choisir entre des solutions coûteuses et trop sophistiquées et des équipements de base mal adaptés aux environnements exigeants, Pyro Ultra propose une troisième approche. La transmission un-vers-plusieurs devient de plus en plus courante dans les productions, mais elle peut introduire des limites pratiques au nombre d'appareils et à la stabilité du système dans les grandes installations. Le mode diffusion de Pyro Ultra règle ce problème en permettant à un seul émetteur de se connecter à un nombre illimité de récepteurs, créant ainsi un flux de travail fluide. Chaque service, de l'éclairage à la coiffure et au maquillage, peut effectuer un contrôle indépendant, ce qui permet de supprimer les goulets d'étranglement et d'accélérer la prise de décision.

Clarté cinématographique 4K60 sans compromis

L'intégrité de l'image est au cœur de Pyro Ultra. Grâce à la prise en charge de la transmission 4K60, le système offre la précision des détails et des couleurs requise pour une vidéographie haut de gamme. Le système prend également en charge les fréquences d'images fractionnées, y compris 23,98 et 59,94 fps, couramment utilisées dans la diffusion et les pipelines professionnels. Sa compatibilité native permet une connexion directe aux commutateurs et aux moniteurs sans convertisseur externe, ce qui simplifie le trajet du signal et diminue le nombre de points de défaillance potentiels.

20 ms de latence pour une mise au point précise

Pour les premiers assistants caméramans et les personnes chargées de la mise au point, chaque milliseconde est importante. Le mode Focus dédié de Pyro Ultra réduit la latence à seulement 20 ms, garantissant la réactivité en temps réel nécessaire pour des ajustements très précis à n'importe quelle distance. L'avantage technique permet d'évoluer dans des espaces restreints ou dans des chorégraphies complexes avec une confiance absolue.

Activé par la technologie TWiFi

Au cœur de Pyro Ultra se trouve la technologie TWiFi (dual-band wireless) de Hollyland. Cette technologie exploite la gestion intelligente des fréquences dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour permettre le saut automatique, garantissant ainsi une connexion stable et à haut débit, même dans les environnements RF encombrés. La liaison robuste de Pyro Ultra a une portée de 1,5 km et est entièrement prête pour la sélection de fréquence dynamique (DFS), permettant ainsi aux équipes professionnelles de bénéficier d'un fonctionnement fiable et conforme aux normes internationales.

Conçu pour des flux de travail modernes et une intégration transparente

Pyro Ultra est conçu pour les flux de production hybrides d'aujourd'hui. Grâce à la prise en charge de l'UVC (USB Video Class), le système peut se connecter directement à un ordinateur pour une fonctionnalité webcam instantanée, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une carte d'acquisition. Sa prise en charge du protocole RTMP permet une diffusion directe sur des plateformes web, ce qui simplifie la collaboration à distance. Appartenant à l'écosystème Pyro, Ultra s'intègre de manière transparente aux dispositifs Pyro existants. La conception modulaire permet aux équipes de production d'adapter leurs installations en fonction des exigences du projet, ce qui garantit des performances constantes dans différents scénarios de production.

Prix et disponibilité

Lancé le 18 avril 2026, le Pyro Ultra de Hollyland est désormais disponible auprès des distributeurs locaux, dans la boutique en ligne officielle de Hollyland et dans la boutique Amazon de Hollyland.

Le kit 1TX/1RX est proposé à 1 199 dollars et le kit 1TX/2RX à 1 699 dollars. Les unités individuelles peuvent également être achetées séparément, les émetteurs étant proposés à partir de 699 dollars et les récepteurs à partir de 579 dollars.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. La société a mis en place un réseau de vente couvrant environ 150 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux locaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook et Hollyland Instagram.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2955942/Pyro_Ultra_TVC.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2955941/81778839dbdb1036080460d57c0bf710.jpg

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