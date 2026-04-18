Link Infinite: Hollyland Pyro Ultra simplifica o monitoramento multiusuário em 4K a 60 fps sem fio

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Hollyland

18 abr, 2026, 13:00 GMT

SHENZHEN, China, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hollyland, fornecedora global de soluções profissionais de áudio e vídeo sem fio, anunciou hoje o lançamento do Pyro Ultra, o novo destaque da série Pyro, que conta com tecnologia de transmissão de vídeo sem fio de última geração, permitindo uma configuração simplificada e desempenho em tempo real sem comprometer a qualidade. Desenvolvido para criadores profissionais e ambientes de produção de última geração, o Pyro Ultra combina uma transmissão de alto desempenho com praticidade no set de filmagem.

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Pyro Ultra com Link Infinite: um novo padrão em monitoramento de produção sem fio
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Vídeo sem fio Pyro Ultra 4K60 para monitoramento multiusuário contínuo
Vídeo sem fio Pyro Ultra 4K60 para monitoramento multiusuário contínuo

Com base na tecnologia TWiFi desenvolvida pela própria Hollyland, o Pyro Ultra oferece transmissão de um para muitos, suporte nativo à transmissão em 4K a 60 fps e um modo dedicado de latência ultrabaixa para ajustes de foco. Com integração total ao ecossistema Pyro e equipado para operar com DFS, ele foi desenvolvido para atender às exigências dos fluxos de trabalho do cinema digital moderno.

O novo padrão para transmissão de um para muitos no set de filmagem

No panorama atual dos processos de produção, a sala de monitoramento já não possui apenas um único monitor. Diretores, assistentes, clientes e diversos departamentos precisam de acesso simultâneo e de alta qualidade à imagem ao vivo em diferentes pontos do set.

Enquanto os sistemas disponíveis no mercado normalmente obrigam a escolher entre soluções caras e excessivamente sofisticadas e equipamentos básicos que não dão conta do recado em ambientes exigentes, o Pyro Ultra oferece uma terceira opção. Uma vez que a transmissão de um para muitos está se tornando cada vez mais comum nas produções, ela pode impor limites práticos ao número de dispositivos e à estabilidade do sistema em configurações de maior porte. O Modo Broadcast do Pyro Ultra resolve esse problema, permitindo que um único transmissor se conecte a um número ilimitado de receptores, criando um fluxo de trabalho contínuo. Cada departamento, desde a iluminação até cabelo e maquiagem, pode monitorar de forma independente, eliminando gargalos e agilizando a tomada de decisões.

Nitidez cinematográfica em 4K a 60 fps, sem comprometer a qualidade

A integridade da imagem é primordial para o Pyro Ultra. Com suporte para transmissão em 4K a 60 fps, o sistema oferece o nível de detalhe e a precisão de cores necessários para trabalhos de videografia de alta qualidade. Ele também é compatível com taxas de quadros fracionárias, incluindo 23,98 e 59,94 fps, comumente utilizadas em transmissões e fluxos de trabalho profissionais. Sua compatibilidade nativa permite a conexão direta com switchers e monitores sem a necessidade de conversores externos, simplificando o caminho do sinal e reduzindo possíveis pontos de falha.

Latência de 20 ms para um ajuste preciso do foco

Para os primeiros assistentes de câmera e os focadores, cada milésimo de segundo é importante. O Modo Focus exclusivo do Pyro Ultra reduz a latência para apenas 20 ms, garantindo a capacidade de resposta em tempo real necessária para ajustes precisos em qualquer distância. A vantagem técnica proporciona a liberdade de se movimentar em espaços reduzidos ou em coreografias complexas com total confiança.

Equipado com tecnologia TWiFi

No coração do Pyro Ultra está a tecnologia TWiFi (sem fio de banda dupla) da Hollyland. Ele emprega gerenciamento inteligente de frequências nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz para permitir o salto automático de frequência, o que garante uma conexão estável e de alta taxa de bits, mesmo em ambientes de RF congestionados. A conexão robusta do Pyro Ultra tem alcance de 1,5 km (4.900 pés) e está totalmente preparada para o DFS, proporcionando às equipes profissionais uma operação confiável e em conformidade com as normas internacionais

Projetado para fluxos de trabalho modernos e integração perfeita

O Pyro Ultra foi desenvolvido para os fluxos de trabalho de produção híbridos atuais. Graças ao suporte a UVC (USB Video Class), ele pode ser conectado diretamente a um computador para funcionar instantaneamente como webcam, eliminando a necessidade de uma placa de captura. O suporte a RTMP permite a transmissão direta para plataformas da web, simplificando a colaboração remota. Integrado ao ecossistema Pyro, o Ultra se conecta perfeitamente aos dispositivos Pyro já existentes. O design modular permite que as equipes de produção adaptem suas configurações de acordo com os requisitos do projeto, o que garante um desempenho consistente nos diferentes cenários de produção.

Preço e disponibilidade

Lançado em 18 de abril de 2026, o Pyro Ultra da Hollyland já pode ser adquirido nos distribuidores locais, na loja online oficial da Hollyland e na loja da Hollyland na Amazon.

O kit 1TX/1RX custa US$ 1.199, e o kit 1TX/2RX, US$ 1.699. Também é possível adquirir unidades individuais separadamente, com os transmissores a partir de US$ 699 e os receptores a partir de US$ 579.

Para mais informações, acesse https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

Sobre a Hollyland

A Hollyland é uma fornecedora líder em soluções sem fio, especializada em sistemas de intercomunicação sem fio, transmissão de vídeo, monitores, microfones sem fio e câmeras para transmissões ao vivo. Desde 2013, a Hollyland atende a milhões de usuários em todo o mundo em vários setores, incluindo cinema, transmissão, produção de vídeo, eventos ao vivo, exposições, teatros, casas de culto e criadores de conteúdo individuais. Ela construiu uma rede de vendas que abrange aproximadamente 150 países e regiões, com o apoio de dezenas de escritórios de operação localizados ao redor do mundo. Para obter mais informações, acesse https://www.hollyland.com/Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2956860/Pyro_Ultra_TVC.mp4
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956861/81778839dbdb1036080460d57c0bf710.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg

FONTE Hollyland

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