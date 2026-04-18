Link Infinite: Hollyland Pyro Ultra Permudah Pemantauan Berbilang Pengguna dengan 4K60 Tanpa Wayar

SHENZHEN, China, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, penyedia global penyelesaian audio dan video tanpa wayar profesional, hari ini mengumumkan pelancaran Pyro Ultra, model utama baharu dalam siri Pyro, menampilkan teknologi penghantaran video tanpa wayar generasi seterusnya yang membolehkan persediaan lebih ringkas dan prestasi masa nyata tanpa kompromi. Direka untuk pencipta profesional dan persekitaran produksi bertaraf tinggi, Pyro Ultra mengimbangi penghantaran berprestasi tinggi dengan kebolehgunaan praktikal di set penggambaran.

Dibina berasaskan teknologi TWiFi yang dibangunkan sendiri oleh Hollyland, Pyro Ultra menawarkan penghantaran satu-kepada-banyak, sokongan natif 4K60 serta mod kependaman ultra rendah khusus untuk pelarasan fokus manual. Disepadukan sepenuhnya dalam ekosistem Pyro dan dilengkapi operasi sedia DFS, ia direka untuk memenuhi keperluan aliran kerja sinema digital moden.

Piawaian Baharu untuk Penghantaran Satu-kepada-Banyak di Set

Dalam landskap produksi hari ini, "video village" tidak lagi terhad kepada satu monitor. Pengarah, pembantu, klien serta pelbagai jabatan memerlukan akses serentak dan berkualiti tinggi kepada imej secara langsung dari pelbagai kedudukan di set.

Walaupun sistem sedia ada sering memaksa pilihan antara penyelesaian mahal dan kompleks atau peralatan asas yang kurang stabil dalam persekitaran mencabar, Pyro Ultra menawarkan pendekatan ketiga. Apabila penghantaran satu-kepada-banyak menjadi semakin meluas, ia boleh mewujudkan had praktikal dari segi jumlah peranti dan kestabilan sistem dalam persediaan berskala besar. Mod Siaran (Broadcast Mode) Pyro Ultra menangani isu ini dengan membolehkan satu pemancar berhubung dengan bilangan penerima tanpa had, mewujudkan aliran kerja yang lancar. Setiap jabatan, daripada pencahayaan hingga solekan, boleh memantau secara bebas, sekali gus menghapuskan kesesakan dan mempercepat proses membuat keputusan.

Kejelasan Sinematik 4K60 Tanpa Kompromi

Integriti imej merupakan teras kepada Pyro Ultra. Dengan sokongan penghantaran 4K60, sistem ini menyampaikan perincian dan ketepatan warna yang diperlukan untuk kerja videografi bertaraf tinggi. Ia juga menyokong kadar bingkai pecahan seperti 23.98 dan 59.94 fps yang lazim digunakan dalam siaran dan aliran kerja profesional. Keserasian natifnya membolehkan sambungan terus ke penukar (switcher) dan monitor tanpa penukar luaran, sekali gus memudahkan laluan isyarat dan mengurangkan risiko kegagalan.

Kependaman 20ms untuk Kawalan Fokus Tepat

Bagi pembantu pengendali kamera pertama dan penyelaras fokus, setiap milisaat adalah kritikal. Mod Fokus khusus Pyro Ultra mengurangkan kependaman kepada hanya 20ms, memastikan respons masa nyata untuk pelarasan fokus yang tepat pada sebarang jarak. Keupayaan ini memberikan kebebasan untuk mengendalikan ruang sempit atau pergerakan kompleks dengan keyakinan penuh.

Dikuasakan oleh Teknologi TWiFi

Di teras Pyro Ultra ialah teknologi TWiFi (tanpa wayar dwijalur) Hollyland. Ia memanfaatkan pengurusan frekuensi pintar merentasi jalur 2.4 GHz dan 5 GHz untuk penukaran automatik, memastikan sambungan stabil berbit kadar tinggi walaupun dalam persekitaran RF yang sesak. Sambungan kukuh Pyro Ultra menyokong jarak sehingga 1.5 km (4,900 kaki) dan sedia DFS sepenuhnya, memberikan operasi yang boleh dipercayai dan mematuhi piawaian global.

Direka untuk Aliran Kerja Moden dan Integrasi Lancar

Pyro Ultra dibina untuk aliran kerja produksi hibrid masa kini. Dengan sokongan UVC (USB Video Class), ia boleh disambungkan terus ke komputer untuk fungsi kamera web segera tanpa memerlukan kad tangkapan. Sokongan RTMP membolehkan penstriman terus ke platform web, memudahkan kolaborasi jarak jauh. Sebagai sebahagian daripada ekosistem Pyro, Ultra berintegrasi lancar dengan peranti Pyro sedia ada. Reka bentuk modular membolehkan pasukan produksi menskalakan persediaan mengikut keperluan projek, memastikan prestasi konsisten merentas pelbagai senario produksi.

Harga dan Ketersediaan

Dilancarkan pada 18 April 2026, Pyro Ultra Hollyland kini tersedia melalui pengedar tempatan, kedai dalam talian rasmi Hollyland dan kedai Amazon Hollyland.

Kit 1TX/1RX berharga $1,199 dan kit 1TX/2RX berharga $1,699. Unit individu juga boleh dibeli secara berasingan, dengan pemancar bermula pada $699 dan penerima pada $579.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

Latar Belakang Hollyland

Hollyland ialah penyedia terkemuka produk tanpa wayar, mengkhusus dalam sistem interkom tanpa wayar, sistem penghantaran video, monitor, mikrofon tanpa wayar dan kamera penstriman langsung. Sejak 2013, Hollyland telah berkhidmat kepada jutaan pengguna di seluruh dunia merentasi pelbagai sektor termasuk perfileman, penyiaran, produksi video, acara langsung, pameran, teater, rumah ibadat dan pencipta kandungan individu. Syarikat ini telah membina rangkaian jualan meliputi kira-kira 150 negara dan wilayah dengan sokongan puluhan pejabat operasi tempatan di seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, dan Hollyland Instagram.

