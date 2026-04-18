Hollyland Pyro Ultra Mempermudah Pemantauan Video Multipengguna dengan Teknologi Nirkabel 4K60

Mengandalkan teknologi TWiFi yang dikembangkan Hollyland, Pyro Ultra menghadirkan model transmisi one-to-many, dukungan native 4K60, serta mode latensi ultrarendah yang dirancang khusus untuk teknik focus pulling. Terintegrasi dengan ekosistem Pyro dan dilengkapi dukungan DFS, Pyro Ultra memenuhi kebutuhan alur kerja sinema digital modern.

Standar Baru untuk Transmisi One-to-Many di Lokasi Syuting

Dalam lanskap produksi saat ini, area pemantauan hasil rekaman (video village) tidak lagi terbatas pada satu monitor. Sutradara, asisten, klien, dan berbagai departemen membutuhkan akses simultan terhadap tayangan langsung dari berbagai posisi di lokasi syuting.

Selama ini, banyak sistem memaksa pengguna harus memilih antara solusi mahal yang terlalu kompleks atau perangkat entry-level yang kurang andal dalam kondisi menantang. Pyro Ultra menawarkan pendekatan baru. Seiring meningkatnya kebutuhan transmisi one-to-many, tantangan seperti keterbatasan jumlah perangkat dan stabilitas sistem sering muncul dalam produksi berskala besar. Moda Broadcast pada Pyro Ultra menjawab tantangan ini dengan satu transmitter yang terhubung ke receiver tanpa batasan jumlah. Hal tersebut menciptakan alur kerja yang lebih fleksibel. Setiap departemen—mulai dari pencahayaan hingga hair & makeup—dapat memantau proses syuting secara mandiri sehingga mengurangi hambatan dan mempercepat pengambilan keputusan.

Kualitas Sinematik 4K60 Tanpa Kompromi

Integritas gambar menjadi fokus utama Pyro Ultra. Dengan dukungan transmisi 4K60, sistem ini menghadirkan detail dan akurasi warna yang dibutuhkan untuk produksi video kelas atas. Pyro Ultra juga mendukung frame rate fraksional seperti 23,98 fps dan 59,94 fps yang umum digunakan dalam industri penyiaran dan produksi profesional. Berkat kompatibilitas bawaan, Pyro Ultra dapat terkoneksi langsung ke switcher dan monitor tanpa konverter tambahan. Hasilnya, jalur sinyal menjadi lebih simpel dan risiko gangguan dapat diminimalkan.

Latensi 20 ms untuk Teknik Focus Pulling yang Akurat

Bagi first assistant camera dan focus puller, setiap milidetik sangat berarti. Moda Focus pada Pyro Ultra menekan latensi menjadi hanya 20 ms, memastikan respons langsung untuk pengaturan fokus yang penuh presisi di berbagai jarak. Keunggulan ini meningkatkan fleksibilitas saat bekerja di ruang sempit atau adegan dengan koreografi kompleks.

Didukung Teknologi TWiFi

Di balik performanya, Pyro Ultra mengandalkan teknologi TWiFi (dual-band wireless) milik Hollyland. Teknologi ini mengelola frekuensi secara cerdas pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz sehingga mendukung perpindahan otomatis guna menjaga koneksi tetap stabil dengan bitrate tinggi, bahkan di lingkungan RF yang padat. Pyro Ultra mampu menjangkau jarak hingga 1,5 km dan mendukung DFS, memenuhi standar operasional global bagi kru profesional.

Dirancang untuk Alur Kerja Modern dan Integrasi yang Lancar

Pyro Ultra dirancang untuk kebutuhan produksi hybrid masa kini. Dengan dukungan UVC (USB Video Class), perangkat ini langsung terhubung dengan komputer sebagai webcam tanpa memerlukan capture card. Dukungan RTMP juga mewujudkan streaming langsung ke platform web sehingga mempermudah kolaborasi jarak jauh. Sebagai bagian dari ekosistem Pyro, Pyro Ultra terintegrasi dengan perangkat Pyro lainnya. Melalui desain modular, Pyro Ultra membantu tim produksi menyesuaikan konfigurasi menurut kebutuhan proyek, sekaligus menjaga performa yang konsisten.

Harga dan Ketersediaan Produk

Diluncurkan pada 18 April 2026, Pyro Ultra kini tersedia melalui distributor lokal, gerai daring resmi Hollyland, serta gerai Hollyland di Amazon.

Paket 1TX/1RX dibanderol US$1.199, sedangkan paket 1TX/2RX seharga US$1.699. Produk juga dapat dibeli secara terpisah dengan harga transmitter mulai dari US$699 dan receiver dari US$579.

Informasi lebih lanjut: https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

Tentang Hollyland

Hollyland merupakan perusahaan terkemuka yang menyediakan produk nirkabel, terutama sistem interkom nirkabel, sistem transmisi video, monitor, mikrofon nirkabel, serta kamera live streaming. Sejak 2013, Hollyland telah melayani jutaan pengguna di seluruh dunia yang berasal dari beragam sektor, termasuk produksi film, telecasting, produksi video, pertunjukan langsung, pameran, teater, rumah ibadah, dan kreator konten individual. Hollyland telah membangun jaringan penjualan yang tersebar di sekitar 150 negara dan wilayah dengan dukungan lusinan kantor operasional di pasar-pasar lokal di seluruh dunia. Informasi selengkapnya tersedia di https://www.hollyland.com/ , Hollyland Facebook , dan Hollyland Instagram .

