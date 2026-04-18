Link Infinite：Hollyland Pyro Ultra、4K60ワイヤレスでマルチユーザー監視を簡素化

深セン（中国）、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- 業務用ワイヤレス・オーディオ・ビデオソリューションのグローバルプロバイダーであるHollylandは、本日、Pyro Ultraの発売を発表しました。Pyro Ultraは、Pyroシリーズの新たなフラッグシップモデルであり、セットアップの効率化と妥協のないリアルタイムパフォーマンスを実現する、次世代のワイヤレスビデオ伝送技術を搭載しています。プロのクリエイターやハイエンドの制作環境向けに設計されたPyro Ultraは、高い伝送性能と現場での実用的な使いやすさのバランスに優れています。

Hollylandが独自に開発したTWiFiテクノロジーをベースにしたPyro Ultraは、1対多の伝送、ネイティブでの4K60対応、およびフォーカス引きのための専用超低遅延モードを提供します。Pyroエコシステムに完全に統合され、DFSに対応した操作を備えたPyro Ultraは、最新のデジタルシネマワークフローの要求を満たすように設計されています。

Pyro Ultra with Link Infinite | A New Standard in Wireless Production Monitoring Speed Speed Pyro Ultra | 4K60 Wireless Video for Seamless Multi-User Monitoring

1対多のオンセット伝送の新基準

今日の制作現場において、「ビデオビレッジ」はもはや1台のモニターに限定されていません。監督、アシスタント、クライアント、そして複数の部門が、セット上のさまざまな位置で、ライブ画像に同時にかつ高忠実度にアクセスすることを求めています。

既存のシステムでは、高価で過剰に設計されたソリューションか、厳しい環境で苦戦するエントリーレベルの機器かの選択を迫られることが多いですが、Pyro Ultraは第3のアプローチを提供します。プロダクションで1対多の伝送がますます一般的になるにつれて、大規模なセットアップでは、デバイス数とシステムの安定性に現実的な限界が生じる可能性があります。Pyro Ultraのブロードキャストモードは、1台の送信機が無制限の数の受信機と接続できるようにすることで、この問題に対処し、流動的なワークフローを実現します。照明からヘアメイクまで、すべての部門が独立してモニターできるため、ボトルネックの解消と意思決定の迅速化に役立ちます。

妥協のない映画のような4K60の鮮明さ

映像の完全性は、Pyro Ultraの中核です。4K60伝送に対応しており、ハイエンドのビデオ撮影に必要なディテールと色精度を実現します。また、放送やプロフェッショナル向けワークフローで一般的に使用される23.98fpsや59.94fpsなどの小数フレームレートもサポートしています。そのネイティブ互換性により、外部コンバーターなしでスイッチャーやモニターに直接接続できるため、信号経路を簡素化し、潜在的な故障ポイントを減らすことができます。

20msのレイテンシーで正確なフォーカス引きを実現

ファーストアシスタントカメラオペレーターやフォーカス引き担当者にとって、1ミリ秒も無駄にはできません。Pyro Ultraの専用フォーカスモードは、レイテンシーをわずか20msに削減し、どの距離でも極めて正確な調整に必要なリアルタイムの応答性を実現します。この技術的な優位性により、狭いスペースや複雑な動きの中でも、絶対的な自信を持って自由に動き回ることができます。

TWiFi テクノロジー搭載

Pyro Ultraの中核にあるのは、HollylandのTWiFi（デュアルバンドワイヤレス）技術です。2.4GHz帯と5GHz帯のインテリジェントな周波数管理を活用して自動ホッピングを可能にし、混雑した無線環境でも安定した高ビットレート接続を実現します。Pyro Ultraの堅牢なリンクは、1.5 km（4,900フィート）の範囲をサポートし、完全にDFSに対応しているため、プロフェッショナルな撮影クルーに信頼性が高く、グローバルに準拠した運用を提供します。

最新のワークフローとシームレスな統合のために設計

Pyro Ultraは、今日のハイブリッド制作ワークフロー向けに設計されています。UVC（USBビデオクラス）に対応しているため、コンピューターに直接接続してすぐにウェブカメラ機能を利用でき、キャプチャカードは不要です。RTMPのサポートにより、ウェブプラットフォームへの直接ストリーミングが可能になり、リモートコラボレーションが簡素化されます。Pyroエコシステムの一部として、Ultraは既存のPyroデバイスとシームレスに統合されます。モジュラー設計により、制作チームはプロジェクトの要件に応じてセットアップを拡張でき、さまざまな制作シナリオで一貫したパフォーマンスを確保できます。

価格および発売時期

2026年4月18日に発売されたHollylandのPyro Ultraは、現在、各地域の販売店、Hollyland公式オンラインストア、およびHollylandのAmazonストアでご購入いただけます。

価格は1TX/1RXキットが1,199ドル、1TX/2RXキットが1,699ドルです。個別のユニットも単体で購入可能で、トランスミッターは699ドルから、レシーバーは579ドルからとなっています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

Hollylandについて

Hollylandは、ワイヤレスインターカムシステム、ビデオ伝送システム、モニター、ワイヤレスマイク、ライブストリーミングカメラに特化したワイヤレス製品のリーディングプロバイダーです。2013年以来、Hollylandは、映画制作、テレビ放送、映像制作、ライブイベント、展示会、劇場、礼拝堂、および個人のコンテンツクリエイターなど、さまざまな分野において、世界中の何百万人ものユーザーにサービスを提供しています。約150の国と地域をカバーする販売網を構築しており、世界各地にある数十の現地オフィスがこれをサポートしています。詳細については、https://www.hollyland.com/、HollylandのFacebook、およびHollylandのInstagramをご覧ください。

SOURCE Hollyland