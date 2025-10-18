رحلةٌ نحو الحياة الراقية -- اختتام ناجح لـ«رحلة LEPAS العالمية للقيادة الراقية» (المحطة الصينية)

LEPAS Global Journey of Elegant Driving

ووهو، الصين، 18 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- عبر المدن النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الهادئة، اختُتمت بنجاح «رحلة القيادة الراقية العالمية» (المحطة الصينية)، التي استضافتها LEPAS ، العلامة التجارية الجديدة لمركبات الطاقة الجديدة ( NEV ) التابعة لمجموعة Chery ، يوم 16 أكتوبر في مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي. ويمثّل هذا الحدث افتتاحية قصة علامة LEPAS التي ستُكشف خلال قمة Chery الدولية للمستخدمين 2025 . امتدت تجربة القيادة الاستكشافية لمسافة تتجاوز 900 كيلومتر عبر شنغهاي وسوتشو وموقانشان وشوانتشنغ ووهو، حيث جمعت ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين وقادة الرأي والمستخدمين لاختبار الأداء المتميز لمركبة LEPAS L8 . وقد شكّلت الرحلة استعراضاً شاملاً لتجربة قيادة أنيقة وتفسيراً حياً لمكانة العلامة كـ«الخيار الأمثل لتجربة تنقّل راقية».

في شنغهاي، اختبر الضيوف أداء المركبة في ظروف الطرق الحضرية وقدرتها على التسارع. أبهرت LEPAS L8 الحضور بانطلاقتها السلسة ومقصورتها الرحبة ونظامها الصوتي الفائق، مُجسِّدةً مفاهيم الرقي الحضري. وعلى الطرق السريعة المؤدية إلى سوتشو، وفّر مثبت السرعة التكيفي ( ACC ) تجربة قيادة ذكية ومريحة على خلفية الطابع الشاعري الذي تتميز به حدائق سوتشو الكلاسيكية. في موقانشان، ضمنت الاستجابة الدقيقة للطاقة ومعايرة نظام التوجيه تحكماً سلساً على الطرق الجبلية المتعرجة. وعند الوصول إلى موقع التخييم، تم استخدام مصدر الطاقة الخارجي للمركبة لإنارة الموقع، مما خلق أجواءً دافئة وأنيقة حيث تبادل الضيوف الأحاديث تحت الأضواء.

خلال عبور تلال شوانتشنغ الضبابية، عكس ثبات LEPAS L8 وقدرتها على التحمل السكون الشاعري الذي يميّز جنوب آنهوي، وهو ما تجلّى في لون هيكلها «أبيض الحِبر» ( Ink White ). وعند الوصول إلى ووهو، استمتع الضيوف برحلة نهرية خلابة، لتُختتم الرحلة بعروض نظام المساعدة على الركن الآلي ( APA ) ونظام الركن عن بُعد ( RPA ) ، مُسلِّطةً الضوء على مزايا الراحة الذكية التي توفرها LEPAS متناغمةً مع توهج «البرتقالي النهري» ( Riverside Orange ) المميز لمدينة ووهو.

دمجت المحطة الصينية بين ظروف الطرق المتنوعة وتجارب أسلوب الحياة مثل التخييم واستكشاف المدن، لتكون عرضاً للمنتج وتجسيداً حياً لفلسفة LEPAS في أسلوب الحياة الراقي.

تطلعاً للمستقبل، ستواصل LEPAS تعزيز قيمة علامتها التجارية المتمحورة حول «أناقة القيادة»، دامجةً التكنولوجيا وأسلوب الحياة لإلهام رحلة كل مستخدم نحو الرقي. خلال قمة Chery الدولية للمستخدمين 2025، ستقدم LEPAS سلسلة من الفعاليات البارزة تشمل أول «بيت LEPAS لأسلوب الحياة الراقي» في العالم، و«يوم «LEPAS ، وتجارب قيادة تفاعلية، وأول اختبار سلامة عام، إلى جانب عرض روبوت AiMOGA من Chery و«معرض النظام البيئي»، لتوضيح الابتكار المتكامل لمجموعة Chery عبر المنتجات والتكنولوجيا وأسلوب الحياة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798985/2.jpg