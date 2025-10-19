Menuju Gaya Hidup Elegan -- "LEPAS Global Journey of Elegant Driving (China Stop)" Ditutup dengan Sukses

Di Shanghai, para peserta acara menguji performa akselerasi dan kenyamanan LEPAS L8 di jalanan perkotaan. LEPAS L8 memukau para peserta acara dengan akselerasi halus, kabin lega, dan sistem audio bermutu tinggi yang mencerminkan kemewahan urban. Saat menuju Suzhou, fitur Adaptive Cruise Control (ACC) memberikan pengalaman berkendara yang cerdas dan lancar di tengah keindahan taman klasik Suzhou. Di jalur berliku ketika melintasi Moganshan, respons tenaga dan sistem kemudi yang akurat membuat LEPAS L8 mudah dikendalikan. Saat berkemah, sumber daya listrik eksternal LEPAS L8 menerangi area perkemahan, menciptakan suasana hangat dan elegan di bawah cahaya malam.

Saat melewati perbukitan berkabut di Xuancheng, stabilitas dan daya tahan LEPAS L8 mencerminkan ketenangan khas wilayah Anhui selatan, tecermin dari warna bodinya "Ink White". Setelah tiba di Wuhu, para peserta acara menyusuri tepi sungai yang indah dengan kapal. Perjalanan pun diakhiri dengan demo fitur Automatic Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA)—menunjukkan kecanggihan sistem parkir otomatis LEPAS di bawah cahaya oranye khas tepi sungai Wuhu.

Aktivitas tersebut memadukan berbagai kondisi jalan dengan pengalaman gaya hidup seperti berkemah dan menjelajahi kota. Maka, ajang ini bukan hanya menjadi kesempatan menguji coba produk LEPAS, namun juga wujud nyata dari filosofi hidup elegan yang diusung LEPAS.

Ke depan, LEPAS akan terus memperkuat merek melalui konsep "Elegant Driving", menggabungkan teknologi dan gaya hidup untuk menginspirasi setiap perjalanan menuju gaya hidup elegan. Di Chery International User Summit 2025, LEPAS akan menggelar berbagai acara penting—termasuk "LEPAS Elegant Lifestyle House" pertama di dunia, "LEPAS DAY", uji coba interaktif, dan uji keselamatan publik pertama, bersama robot AiMOGA dan Ecosystem Exhibition dari Chery. Seluruh rangkaian acara ini menampilkan inovasi lengkap Chery Group yang meliputi produk, teknologi, dan gaya hidup.

