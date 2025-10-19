穿越都市與山野，LEPAS環球優雅駕控之旅全路況解鎖優雅出行

在莫干山盤山公路上，LEPAS L8 精準的動力響應與轉向調校，從容應對複雜路況。在莫干山露營基地，車輛外放電功能為營地供電，車頂燈組點亮夜空，營造出溫暖而高級的戶外生活場景，試駕嘉賓在此圍坐交流，感受遠山的靜謐與自然之美，體驗優雅生活方式。

車隊駛入宣城的丘陵路段，LEPAS L8卓越的穩定性與續航能力，讓嘉賓們從容欣賞皖南山水間那一抹雅致的「水墨白」。抵達蕪湖後，車隊沿濱江道路行駛，嘉賓們一路打卡沿途江景風光。抵達終點時，車輛輕鬆啟動APA自動泊車功能，精準順暢地完成泊入，隨後嘉賓們還體驗了RPA遙控泊車功能，展現了停車的便捷與智能。在「濱江橙」的映襯下，為這場優雅之旅畫上了圓滿句號。

LEPAS環球優雅駕控之旅不僅覆蓋多種路況，更融入山地露營、城市打卡等多元生活場景，不僅是一場產品力的集中展示，更是一次用戶共創和生活方式的深度傳遞。未來，LEPAS將繼續以「優雅駕控」的品牌價值，推動技術與生活的融合，助力每一位用戶駛向優雅的人生旅程。

環球優雅駕控之旅（中國站）收官後，LEPAS還將在2025奇瑞國際用戶生態大會期間舉辦全球首家LEPAS優雅生活館開業、LEPAS DAY、趣味試駕、首次對外開放的安全試驗等一系列精彩活動，與奇瑞墨甲機器人，以及涵蓋生態品在內的生態展等，共同展示奇瑞集團在產品、技術與生態方面的佈局。

SOURCE 奇瑞集團