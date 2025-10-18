Путешествие в элегантную жизнь -- международный автопробег LEPAS Global Journey of Elegant Driving (китайский этап) успешно завершен

УХУ, Китай, 18 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Пройдя через оживленные мегаполисы и безмятежные провинциальные пейзажи, международный автопробег LEPAS Global Journey of Elegant Driving (китайский этап) — организованный новым брендом электромобилей LEPAS компании Chery Group — успешно завершился 16 октября в городе Уху (Wuhu) провинции Аньхой (Anhui), став прологом к истории бренда LEPAS на Международном саммите пользователей Chery 2025 года. На протяжении более 900 километров — от Шанхая (Shanghai), через Сучжоу (Suzhou), Моганшань (Moganshan) и Сюаньчэн (Xuancheng) до Уху (Wuhu) — участники этого увлекательного тест-драйва, среди которых были представители СМИ, авторитетные блогеры и пользователи, смогли лично оценить выдающиеся характеристики электромобиля LEPAS L8 — впечатляющего образца стильного вождения и яркого воплощения позиционирования бренда как «предпочтительного выбора для жизни в стиле элегантной мобильности».

LEPAS Global Journey of Elegant Driving

В Шанхае гости испытали автомобиль в потоке городского движения и оценили его разгонную динамику. LEPAS L8 впечатлил своим плавным стартом, просторным салоном и изысканной акустикой, воплощающей дух урбанистической элегантности. На автомагистралях, ведущих в Сучжоу, интеллектуальные функции системы адаптивного круиз-контроля (ACC) позволили водителю насладиться комфортным вождением и живописным зрелищем классических садов Сучжоу. В горах Моганшань точная реакция двигателя и выверенная настройка рулевого управления с легкостью провели автомобиль по извилистым горным дорогам. На остановке в кемпинге внешняя система электропитания автомобиля освещала площадку, создавая теплую, уютную атмосферу, где гости приятно провели время, делясь историями.

Проезжая по туманным холмам Сюаньчэна, LEPAS L8 продемонстрировал стабильность и выносливость, гармонирующие с поэтической безмятежностью южной части провинции Аньхой, что особо подчеркнул цвет его кузова Ink White («Белая тушь»). Добравшись до Уху, гости насладились поездкой по живописной набережной и завершили путешествие, по достоинству оценив функции автоматической помощи при парковке (Automatic Parking Assis, APA) и дистанционной помощи при парковке (Remote Parking Assist, RPA) LEPAS в лучах закатного солнца над Уху.

Китайский этап автопробега объединил самые разные дорожные условия и стили жизни — от кемпинга до городской эстетики, став не просто демонстрацией продукта, а живым воплощением концепции элегантного образа жизни LEPAS.

В перспективе LEPAS продолжит раскрывать ценности своего бренда «Elegant Driving», объединяя технологии и эстетику, чтобы вдохновить каждого пользователя на собственный путь к своему стилю. В рамках Международного саммита пользователей Chery 2025 года бренд LEPAS представит серию ярких событий, в том числе первый в мире дом-галерею LEPAS Elegant Lifestyle House, день бренда LEPAS DAY, интерактивные тест-драйвы и первое публичное испытание систем безопасности автомобиля. Вместе роботом AiMOGA от Chery и выставкой Ecosystem эти события станут символом интегрированных инноваций Chery Group в продуктах, технологиях и стиле жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2798985/2.jpg