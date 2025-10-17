A Journey to Elegant Life -- Lepas Global Journey of Elegant Driving (China Stop) Conclui com Sucesso

WUHU, China, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Atravessando cidades movimentadas e paisagens serenas, a Jornada Global de Condução Elegante (China Stop), organizada pela nova marca Nev do Chery Group, foi concluída com sucesso em 16 de outubro em Wuhu, Anhui, marcando o prelúdio da história da marca LEPAS no 2025 Chery International User Summit. Abrangendo mais de 900 quilômetros em Xangai, Suzhou, Moganshan, Xuancheng e Wuhu, o teste imersivo reuniu mídia, KOLs e usuários para experimentar a excelente força do produto LEPAS L8- uma vitrine panorâmica de condução elegante e uma interpretação vívida de seu posicionamento como a "Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante".

Em Xangai, os hóspedes exploraram as condições das estradas urbanas e o desempenho da aceleração. O LEPAS L8 impressionou com seu início suave, cabine espaçosa e acústica requintada, incorporando sofisticação urbana. Nas estradas para Suzhou, o Adaptive Cruise Control (ACC) proporcionou uma experiência de condução descontraída e inteligente no cenário poético dos jardins clássicos de Suzhou. Em Moganshan, a resposta precisa da potência e a calibração da direção garantiram um controle sem esforço em estradas sinuosas nas montanhas. No acampamento, a fonte de alimentação externa do veículo iluminou o local, criando uma atmosfera acolhedora e elegante, onde os hóspedes compartilhavam histórias sob as luzes.

Atravessando as colinas enevoadas de Xuancheng, a estabilidade e a resistência do LEPAS L8 refletiam a serenidade poética do sul de Anhui, espelhada em seu corpo "Branco Tinta". Ao chegar a Wuhu, os hóspedes desfrutaram de um cruzeiro panorâmico à beira do rio, concluindo a viagem com demonstrações de Assistência Automática de Estacionamento (APA) e Assistência Remota de Estacionamento (RPA) - mostrando a conveniência inteligente do LEPAS contra o brilho da "Laranja Ribeirinha" de Wuhu.

A China Stop integrou diversas condições de estrada com experiências de estilo de vida como camping e exploração urbana, servindo como uma vitrine de produtos e uma interpretação viva da elegante filosofia de estilo de vida da LEPAS.

Olhando para o futuro, a LEPAS continuará a elevar o valor da sua marca de "Condução Elegante", fundindo tecnologia e estilo de vida para inspirar a jornada de cada usuário em direção à elegância. Durante o Chery International User Summit de 2025, a LEPAS apresentará uma série de destaques - incluindo a primeira LEPAS Elegant Lifestyle House do mundo, o DIA LEPAS, test drives interativos e seu primeiro teste de segurança pública - juntamente com o robô AiMOGA da Chery e a Exposição do Ecossistema, ilustrando juntos a inovação integrada do Grupo Chery em produtos, tecnologia e estilo de vida.

