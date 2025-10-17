A Journey to Elegant Life -- LEPAS Global Journey of Elegant Driving (China Stop) Concluye con éxito

WUHU, China, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Atravesando ciudades bulliciosas y paisajes serenos, el Viaje Global de la Conducción Elegante (China Stop) organizado por la nueva marca Nev LEPAS de Chery Group concluyó con éxito el 16 de octubre en Wuhu, Anhui, marcando el preludio de la historia de la marca LEPAS en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025. Abarcando más de 900 kilómetros a través de Shanghai, Suzhou, Moganshan, Xuancheng y Wuhu, la prueba de conducción inmersiva reunió a medios de comunicación, Kol y usuarios para experimentar la excepcional fuerza del producto del LEPAS L8: un escaparate panorámico de conducción elegante y una interpretación vívida de su posicionamiento como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante".

En Shanghái, los huéspedes exploraron las condiciones de las carreteras urbanas y el rendimiento de la aceleración. El LEPAS L8 impresionó por su suave arranque, su espaciosa cabina y su exquisita acústica, que encarna la sofisticación urbana. En las autopistas a Suzhou, el Control de crucero adaptativo (ACC) brindó una experiencia de conducción relajada e inteligente con el telón de fondo poético de los jardines clásicos de Suzhou. En Moganshan, la respuesta de potencia precisa y la calibración de la dirección garantizaron un control sin esfuerzo en carreteras de montaña sinuosas. En el camping, la fuente de alimentación externa del vehículo iluminó el lugar, creando un ambiente cálido y elegante donde los huéspedes compartieron historias bajo las luces.

Cruzando las brumosas colinas de Xuancheng, la estabilidad y resistencia del LEPAS L8 reflejaban la serenidad poética del sur de Anhui, reflejada en su cuerpo "Ink White". Al llegar a Wuhu, los huéspedes disfrutaron de un pintoresco crucero por la orilla del río, concluyendo el viaje con demostraciones de Automatic Parking Assist (APA) y Remote Parking Assist (RPA), que muestran la comodidad inteligente de LEPAS contra el resplandor del "Riverside Orange" de Wuhu.

China Stop integró diversas condiciones de la carretera con experiencias de estilo de vida como acampar y exploración urbana, sirviendo tanto como un escaparate de productos como una interpretación viva de la elegante filosofía de estilo de vida de LEPAS.

De cara al futuro, LEPAS continuará elevando su valor de marca de "Conducción elegante", fusionando la tecnología y el estilo de vida para inspirar el viaje de cada usuario hacia la elegancia. Durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery de 2025, LEPAS presentará una serie de aspectos destacados, incluida la primera Casa de Estilo de Vida Elegante LEPAS del mundo, el DÍA LEPAS, las unidades de prueba interactivas y su primera prueba de seguridad pública, junto con el robot AiMOGA de Chery y la Exposición de Ecosistemas, que ilustran juntos la innovación integrada de Chery Group en productos, tecnología y estilo de vida.

