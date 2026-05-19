شركة " Growth Partner " و" Docquity " تُطلقان أول برنامج عمرة طبي إشرافي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العالم

ابتكار عالمي يُتيح لذوي الأمراض المزمنة والإعاقات أداء العمرة بأمان تحت إشراف طبي متكامل

الرياض، المملكة العربية السعودية, 19 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركتا " Growth Partner " ومقرها السعودية و" Docquity " ومقرها سنغافورة، عن إطلاق أول برنامج عمرة مُشرَف طبياً ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وذلك بالتنسيق مع مبادرات هيئة السياحة السعودية. يُمثّل هذا البرنامج نقلة نوعية في قطاع العمرة، إذ يُتيح للمعتمرين المصابين بأمراض مزمنة أو في مرحلة التعافي بعد العمليات الجراحية، أو من يعانون من إعاقات جسدية، أداء فريضة العمرة بأمان تام.

يستهدف البرنامج في مرحلته الأولى معتمرين إندونيسيا — إحدى أكبر أسواق العمرة في العالم — إذ يرافق فريق طبي مؤهل من الأطباء والممرضين كل مجموعة من المعتمرين، بدءاً من الفحوصات الصحية قبيل السفر وحتى إتمام الشعائر في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعودة سالمين إلى وطنهم. وقد أثبت نجاح التجربة التجريبية مع دفعة من المعتمرين الإندونيسيين متانةَ النموذج وفاعليتَه على الصعيدين من حيث أداء واللوجستي.

إعادة تعريف مفهوم العمرة

صُمِّم البرنامج خصيصاً لخدمة فئات المعتمرين التي ظلت تاريخياً تواجه صعوبات في أداء مناسك العمرة، وتشمل: مرضى السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، الأفراد في مرحلة التعافي بعد العمليات الجراحية، الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم، المتعافين من علاج السرطان وفي مرحلة الاستشفاء، السيدات اللواتي يُسافرن دون مرفقين.

حيث يقوم البرنامج على تجهيز البنية الطبية المتكاملة التي تُحيط برحلة المعتمر بدلاً من أن تتعامل مع الوضع الصحي باعتباره عائقاً.

المحاور الرئيسية للبرنامج

-- الإشراف الطبي المتواصل: يُرافق أطباء وكوادر صحية مرخصة كل مجموعة معتمرين طوال مراحل الرحلة كاملة من بلد المغادرة حتى العودة.

-- المراقبة الصحية بالذكاء الاصطناعي: تُزوِّد منصة Docquity الرقمية الفريقَ الطبي المُرافق، بأدوات رقمية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يُمكِّن الفريق الطبي من التدخل الاستباقي وتقديم بروتوكولات رعاية مُخصَّصة لكل معتمر.

-- برامج رعاية مخصصة: تُوفُر باقات فردية مُصمَّمة وفق الاحتياجات الطبية لكل معتمر.

-- نموذج مُعتمَد من تجربة ناجحة: جرى اختبار البرنامج على دفعة مُختارة من المعتمرين الإندونيسيين ضمن إشراف طبي كامل، وأثبت النموذج كفاءته ومتانته.

التوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

يأتي البرنامج منسجماً مع الأهداف الشاملة للمملكة العربية السعودية في قطاعَي السياحة والعمرة، وبدعم من مبادرات هيئة السياحة السعودية (STA). ويسعى إلى رفع مستوى إمكانية الوصول والسلامة وإثراء التجربة لفئة المعتمرين الذين يحتاجون إلى دعم طبي خلال رحلة العمرة.

تصريحات المسؤولين

"هذه المبادرة تُمثّل قفزة نوعية عميقة في طريقة خدمتنا للمعتمرين. العمرة رحلة روحية ووجدانية بالغة الخصوصية، ولا ينبغي لأحد أن يختار بين صحته وإيمانه. من خلال هذا البرنامج، لا نُقدِّم الإشراف الطبي فحسب، بل نُقدِّم راحة البال، لتتفرغ كل معتمر كلياً لرحلته الروحية."

إبراهيم التركي — رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Growth Partner

"مهمة Docquity كانت دائماً توظيف الخبرة الطبية الموثوقة في خدمة من يحتاجون إليها. إحضار شبكتنا من المهنيين الصحيين وذكاءنا الاصطناعي في القطاع الصحي إلى رحلة العمرة هو امتداد طبيعي لهذه المهمة. نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع Growth Partner ، والمساهمة في بناء تجارب معتمر مبتكرة ومدعومة صحياً، تتوافق مع طموحات المملكة في قطاعي السياحة والعمرة.

أميت فيثال — المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال، Docquity

نبذة عن الشركتين

Growth Partner — المملكة العربية السعودية

Growth Partner شركة استثمارية قابضة رائدة، تتخصص في إعادة تشكيل قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

Docquity — سنغافورة

Docquity هي أكبر مجتمع مهني للأطباء في جنوب شرق آسيا، تربط المتخصصين في الرعاية الصحية عبر تقنية متقدمة ورؤى سريرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

