Growth Partner dan Docquity Lancar Program Umrah Diselia Perubatan dan Diperkasa Teknologi

Growth Partner dan Docquity melancarkan program ziarah disertai doktor dan diperkasa teknologi untuk jemaah dengan masalah kesihatan — yang pertama seumpamanya di dunia dalam pelancongan Umrah inklusif.

RIYADH, Arab Saudi, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Growth Partner dan Docquity hari ini mengumumkan pelancaran program Umrah pertama di dunia yang diselia secara perubatan dan diperkasa teknologi, dengan kerjasama inisiatif ekosistem yang disokong Pihak Berkuasa Pelancongan Saudi (STA).

Program itu menangani salah satu halangan yang sentiasa wujud dalam pelancongan keagamaan: membolehkan jemaah dengan penyakit kronik, keperluan pasca pembedahan atau ketidakupayaan fizikal menunaikan Umrah dengan selamat.

Memberi khodmat kepada pasaran Indonesia — salah satu pasaran sumber Umrah terbesar dunia — program ini menempatkan doktor dan jururawat bertauliah bersama setiap kumpulan jemaah, bermula daripada saringan kesihatan sebelum perjalanan sehingga selesai ibadah di Mekah dan Madinah serta pulang dengan selamat ke negara asal. Program perintis yang berjaya bersama kumpulan jemaah Indonesia sebelum ini telah mengesahkan aspek keselamatan, logistik dan pengalaman spiritual model tersebut.

Mentakrifkan Semula Siapa Yang Boleh Menunaikan Umrah

Program ini direka untuk jemaah yang sebelum ini sering dinasihatkan agar tidak melakukan perjalanan, termasuk individu yang menguruskan Diabetes Jenis 2, hipertensi atau masalah jantung; mereka yang sedang pulih daripada pembedahan; jemaah yang bergantung kepada kerusi roda; warga emas tanpa ahli keluarga pengiring; pesakit kanser yang berada dalam fasa remisi; dan wanita yang melakukan perjalanan tanpa mahram.

Daripada melihat masalah kesihatan sebagai faktor yang menghalang, program ini membina infrastruktur perubatan lengkap sepanjang perjalanan jemaah.

Ciri utama program termasuk:

Penyeliaan Perubatan Berterusan: Doktor khusus dan profesional kesihatan berlesen akan mengiringi setiap kumpulan jemaah terpilih sepanjang perjalanan — daripada titik pelepasan sehingga selesai ibadah dan pulang dengan selamat.

Pemantauan Kesihatan Dipacu AI: Platform AI proprietari Docquity melengkapkan pasukan perubatan pengiring dengan kecerdasan klinikal masa nyata, membolehkan intervensi proaktif dan protokol penjagaan diperibadikan sepanjang perjalanan.

Pakej Penjagaan Diperibadikan: Jadual perjalanan disesuaikan mengikut kemampuan fizikal dan keperluan perubatan setiap jemaah.

Disahkan melalui Program Perintis Berjaya: Program ini telah diuji bersama kumpulan terpilih jemaah Indonesia yang diiringi doktor bertauliah dengan penyeliaan perubatan berterusan.

Piawaian Baharu Untuk Pelancongan Keagamaan Inklusif

Dibangunkan selaras dengan objektif lebih luas Arab Saudi dalam sektor pelancongan dan pengalaman jemaah, serta disokong melalui penglibatan pihak berkepentingan ekosistem termasuk Pihak Berkuasa Pelancongan Saudi (STA), program ini bertujuan meningkatkan kebolehcapaian, keselamatan dan kualiti perkhidmatan untuk jemaah yang memerlukan sokongan perubatan sepanjang perjalanan Umrah mereka.

Kenyataan

Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Growth Partner, Ibrahim Alturki, berkata:

"Inisiatif ini mewakili lonjakan besar dalam cara kami melayani jemaah. Umrah merupakan pengalaman yang amat peribadi dan kerohanian, dan tiada siapa sepatutnya perlu memilih antara kesihatan dan keimanan mereka. Melalui program ini, kami bukan sahaja menyediakan penyeliaan perubatan, tetapi juga ketenangan fikiran — membolehkan setiap jemaah memberi tumpuan sepenuhnya kepada perjalanan kerohanian mereka."

Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Perniagaan Docquity, Amit Vithal, berkata:

"Misi Docquity sentiasa untuk meletakkan kuasa kepakaran perubatan yang dipercayai ke tangan mereka yang paling memerlukannya. Membawa rangkaian profesional kesihatan dan kecerdasan kesihatan dipacu AI kami ke dalam perjalanan Umrah merupakan lanjutan semula jadi kepada misi tersebut. Kami berbesar hati bekerjasama dengan Growth Partner dan menyumbang kepada pembangunan pengalaman ziarah diperkasa penjagaan kesihatan yang inovatif selaras dengan aspirasi lebih luas Kerajaan Saudi dalam pelancongan dan pengalaman jemaah."

Latar Belakang Rakan Kerjasama

Growth Partner (GP) — Arab Saudi

Growth Partner ialah syarikat pegangan pelaburan berpandangan jauh yang komited membentuk semula industri pelancongan dan pengembaraan di seluruh Arab Saudi serta rantau Timur Tengah dan Afrika (MEA).

Docquity — Singapura

Docquity ialah komuniti profesional doktor terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan profesional kesihatan menerusi teknologi dan cerapan klinikal dipacu AI.

Nota Untuk Editor

Indonesia merupakan salah satu pasaran sumber Umrah terbesar dunia.

Program ini selaras dengan aspirasi pelancongan dan pengalaman jemaah Wawasan Saudi 2030.

Program perintis bersama jemaah Indonesia telah berjaya diselesaikan sebelum pelancaran ini.

