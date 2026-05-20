Growth Partner và Docquity ra mắt chương trình Umrah mang tính bước ngoặt có giám sát y tế và ứng dụng công nghệ hỗ trợ

Growth Partner và Docquity ra mắt một chương trình hành hương ứng dụng công nghệ, có bác sĩ đồng hành dành cho những người hành hương có vấn đề sức khỏe — lần đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực du lịch Umrah hòa nhập.

RIYADH, Ả Rập Xê Út, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Growth Partner và Docquity hôm nay công bố ra mắt chương trình Umrah đầu tiên trên thế giới có giám sát y tế và ứng dụng công nghệ hỗ trợ, phối hợp cùng các sáng kiến hệ sinh thái được Cơ quan Du lịch Ả Rập Xê Út (STA) hỗ trợ.

Chương trình giải quyết một trong những rào cản kéo dài nhất của du lịch tôn giáo: cho phép những người hành hương mắc bệnh mãn tính, nhu cầu hậu phẫu hoặc khuyết tật thể chất có thể thực hiện Umrah một cách an toàn.

Phục vụ Indonesia — một trong những thị trường nguồn khách Umrah lớn nhất thế giới — chương trình triển khai đội ngũ bác sĩ và y tá có trình độ chuyên môn đi cùng từng đoàn người hành hương, từ khâu sàng lọc sức khỏe trước chuyến đi đến hoàn thành các nghi lễ tại Makkah và Madinah và trở về nhà an toàn. Một chương trình thí điểm thành công với nhóm hành hương Indonesia đã xác thực tính an toàn, công tác hậu cần và trải nghiệm tinh thần của mô hình.

Tái định nghĩa đối tượng có thể thực hiện Umrah

Chương trình được thiết kế dành cho những người hành hương trước đây được khuyến cáo không nên di chuyển, bao gồm người đang kiểm soát tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp hoặc các bệnh lý về tim mạch; người đang hồi phục sau phẫu thuật; người phụ thuộc xe lăn; người cao tuổi không có người thân đi cùng; những người chiến thắng ung thư đang trong giai đoạn thuyên giảm; và phụ nữ đi một mình không có người giám hộ nam.

Thay vì xem sức khỏe là yếu tố loại trừ, chương trình xây dựng một hạ tầng y tế toàn diện bao quanh hành trình của người hành hương.

Các tính năng cốt lõi của chương trình bao gồm:

Giám sát y tế liên tục: Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế được cấp phép đồng hành cùng từng đoàn người hành hương được tuyển chọn và tổ chức có kiểm soát trong suốt hành trình — từ lúc khởi hành đến khi hoàn tất nghi lễ và trở về an toàn.

Theo dõi sức khỏe ứng dụng AI: Nền tảng AI độc quyền của Docquity cung cấp cho đội ngũ y tế đồng hành dữ liệu lâm sàng theo thời gian thực, cho phép can thiệp chủ động và xây dựng phác đồ chăm sóc cá nhân hóa trong suốt hành trình.

Gói chăm sóc cá nhân hóa: Lịch trình được thiết kế phù hợp với thể trạng và nhu cầu y tế của từng người hành hương.

Được xác thực bởi chương trình thí điểm thành công: Chương trình đã được thử nghiệm với một đoàn hành hương người Indonesia được lựa chọn, đi kèm bác sĩ có trình độ chuyên môn giám sát y tế liên tục.

Tiêu chuẩn mới cho du lịch tôn giáo hòa nhập

Được phát triển phù hợp với mục tiêu trải nghiệm hành hương và du lịch nói chung của Ả Rập Xê Út, và được hỗ trợ thông qua sự tham gia các bên trong hệ sinh thái bao gồm Cơ quan Du lịch Ả Rập Xê Út (STA), chương trình hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận, an toàn và chất lượng dịch vụ cho những người cần hỗ trợ y tế trong hành trình Umrah.

Phát biểu từ các bên

Ibrahim Alturki, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của Growth Partner, cho biết:

"Sáng kiến này đại diện một bước nhảy vọt sâu sắc trong cách chúng tôi phục vụ người hành hương. Umrah là một hành trình tâm linh mang tính cá nhân sâu sắc, và không ai nên phải lựa chọn giữa sức khỏe và đức tin của mình. Thông qua chương trình này, chúng tôi không chỉ cung cấp giám sát y tế mà còn mang lại sự an tâm — giúp mỗi người hành hương tập trung hoàn toàn vào hành trình tâm linh của mình".

Amit Vithal, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Kinh doanh tại Docquity, cho biết:

"Sứ mệnh của Docquity luôn là đưa sức mạnh của chuyên môn y tế đáng tin cậy đến với những người cần nhất. Việc đưa mạng lưới chuyên gia chăm sóc sức khoẻ và khả năng phân tích y tế ứng dụng AI của chúng tôi vào hành trình Umrah là sự mở rộng tự nhiên của sứ mệnh đó. Chúng tôi vinh dự hợp tác cùng Growth Partner và đóng góp vào việc phát triển các trải nghiệm hành hương sáng tạo tích hợp chăm sóc sức khoẻ, phù hợp với tham vọng trải nghiệm hành hương và du lịch nói chung của Vương quốc".

Giới thiệu các đối tác

Growth Partner (GP) — Ả Rập Xê Út

Growth Partner là công ty đầu tư có tư duy tiến bộ, tập trung tái định hình ngành du lịch và lữ hành tại Vương quốc Ả Rập Xê Út và khu vực MEA nói chung.

Docquity — Singapore

Docquity là cộng đồng chuyên môn dành cho bác sĩ lớn nhất Đông Nam Á, kết nối các chuyên gia y tế thông qua công nghệ và phân tích lâm sàng ứng dụng AI.

Ghi chú cho biên tập viên

Indonesia là một trong những thị trường nguồn khách Umrah lớn nhất thế giới.

Chương trình này phù hợp với tham vọng trải nghiệm hành hương và du lịch trong Tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út.

Một chương trình thí điểm với những người hành hương Indonesia đã được hoàn thành thành công trước khi ra mắt.

