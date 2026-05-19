Growth Partner dan Docquity Luncurkan Program Umrah dengan Pendampingan Medis dan Dukungan Teknologi

Growth Partner dan Docquity meluncurkan program umrah berbasis teknologi dengan pendampingan dokter bagi jemaah dengan kondisi kesehatan khusus, yang pertama di dunia dalam wisata umrah inklusif.

RIYADH, Arab Saudi, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Growth Partner dan Docquity hari ini mengumumkan peluncuran program umrah pertama di dunia yang didampingi secara medis dan didukung teknologi, bekerja sama dengan berbagai inisiatif ekosistem yang didukung oleh Saudi Tourism Authority (STA).

Program ini menjawab salah satu hambatan paling besar dalam wisata religi: memungkinkan jemaah dengan penyakit kronis, kebutuhan pascaoperasi, atau disabilitas fisik untuk dapat menjalankan ibadah umrah dengan aman.

Melayani Indonesia, salah satu pasar sumber jemaah umrah terbesar di dunia. Program ini menghadirkan dokter dan perawat profesional dalam setiap kelompok jemaah, mulai dari skrining kesehatan sebelum keberangkatan hingga pendampingan selama pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah sampai kepulangan dengan aman ke tanah air. Uji coba yang sukses bersama kelompok jemaah asal Indonesia telah membuktikan keamanan, kesiapan logistik, serta kualitas pengalaman spiritual dari model ini.

Mendefinisikan Ulang Siapa yang Dapat Menjalankan Umrah

Program ini dirancang bagi jemaah yang sebelumnya sering disarankan untuk tidak bepergian, termasuk mereka yang hidup dengan Diabetes Melitus Tipe 2, hipertensi, atau penyakit jantung; pasien dalam masa pemulihan pascaoperasi; pengguna kursi roda; lansia tanpa pendamping keluarga; penyintas kanker dalam masa remisi; hingga perempuan yang bepergian tanpa wali laki-laki.

Alih-alih menjadikan kondisi kesehatan sebagai penghalang, program ini membangun infrastruktur medis menyeluruh di sepanjang perjalanan ibadah jemaah.

Fitur utama program meliputi:

Pendampingan Medis Berkelanjutan: Dokter dan tenaga kesehatan berlisensi dan terlatih, akan mendampingi setiap kelompok jemaah terkurasi sepanjang perjalanan, mulai dari keberangkatan hingga penyelesaian ibadah dan kepulangan dengan aman.

Dokter dan tenaga kesehatan berlisensi dan terlatih, akan mendampingi setiap kelompok jemaah terkurasi sepanjang perjalanan, mulai dari keberangkatan hingga penyelesaian ibadah dan kepulangan dengan aman. Pemantauan Kesehatan Berbasis AI: Platform AI milik Docquity juga melengkapi tim medis pendamping dengan teknologi kecerdasan klinis secara real-time, memungkinkan intervensi yang proaktif dan melakukan protokol perawatan yang dipersonalisasi sepanjang perjalanan.

Platform AI milik Docquity juga melengkapi tim medis pendamping dengan teknologi kecerdasan klinis secara real-time, memungkinkan intervensi yang proaktif dan melakukan protokol perawatan yang dipersonalisasi sepanjang perjalanan. Paket Layanan Personal: Jadwal perjalanan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan medis masing-masing jemaah.

Jadwal perjalanan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan medis masing-masing jemaah. Telah Teruji melalui Program Percontohan: Program ini telah diuji coba pada kelompok terbatas jemaah asal Indonesia, dengan pendampingan dokter profesional yang memberikan pengawasan medis berkelanjutan.

Standar Baru untuk Wisata Religi yang Inklusif

Dikembangkan selaras dengan tujuan Arab Saudi dalam meningkatkan pengalaman wisata dan pelayanan jemaah, serta didukung melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ekosistem termasuk Saudi Tourism Authority (STA), program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan kualitas layanan bagi jemaah yang membutuhkan dukungan medis selama perjalanan umrah.

Pernyataan

Ibrahim Alturki, Chairman dan CEO Growth Partner, mengatakan:

"Inisiatif ini merupakan lompatan besar dalam cara kami melayani jemaah. Umrah adalah perjalanan spiritual yang sangat personal, dan tidak seorang pun seharusnya harus memilih antara kesehatan dan keyakinannya. Melalui program ini, kami tidak hanya menghadirkan pendampingan medis, tetapi juga ketenangan pikiran sehingga setiap jemaah dapat sepenuhnya fokus pada perjalanan spiritual mereka."

Amit Vithal, Co-Founder dan Chief Business Officer Docquity, mengatakan:

"Misi Docquity selalu menghadirkan kekuatan keahlian medis terpercaya kepada mereka yang paling membutuhkannya. Membawa jaringan tenaga kesehatan kami dan teknologi intelijen kesehatan berbasis AI ke dalam perjalanan umrah merupakan perpanjangan alami dari misi tersebut. Kami merasa terhormat dapat bekerja bersama Growth Partner dan berkontribusi dalam pengembangan pengalaman ibadah umrah berbasis layanan kesehatan yang inovatif, selaras dengan ambisi Arab Saudi dalam meningkatkan pengalaman wisata dan pelayanan jemaah."

Tentang Para Mitra

Growth Partner (GP) - Arab Saudi

Growth Partner adalah perusahaan holding investasi visioner yang berfokus membentuk ulang industri perjalanan dan pariwisata di Kerajaan Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah serta Afrika (MEA).

Docquity - Singapura

Docquity adalah komunitas profesional dokter terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan tenaga kesehatan melalui teknologi dan wawasan klinis berbasis AI.

Catatan untuk Redaksi

Indonesia merupakan salah satu pasar jemaah umrah terbesar di dunia.

Program ini selaras dengan ambisi Saudi Vision 2030 dalam sektor pariwisata dan pengalaman jemaah.

Program percontohan bersama jemaah asal Indonesia telah berhasil diselesaikan sebelum peluncuran ini.

SOURCE Docquity