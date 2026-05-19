Growth Partner จับมือ Docquity เปิดตัวโครงการอุมเราะห์มิติใหม่ นำร่องใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลภายใต้การกำกับของแพทย์

News provided by

Docquity

19 May, 2026, 23:32 CST

Growth Partner และ Docquity ร่วมเปิดตัวโครงการแสวงบุญที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ นับเป็นการท่องเที่ยวอุมเราะห์ที่รองรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมเป็นครั้งแรกของโลก

ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Growth Partner และ Docquity ประกาศเปิดตัวโครงการแสวงบุญอุมเราะห์ครั้งแรกของโลกที่มีการดูแลทางการแพทย์และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับโครงการขับเคลื่อนระบบนิเวศการท่องเที่ยว ภายใต้การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย (STA)

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อทลายขีดจำกัดครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้แสวงบุญที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัด หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้อย่างปลอดภัย

โครงการดังกล่าวจะเริ่มให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผู้แสวงบุญอุมเราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะจัดทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพร่วมเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มผู้แสวงบุญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนออกเดินทาง การดูแลระหว่างประกอบศาสนพิธี ณ เมืองมักกะฮ์และเมืองมะดีนะฮ์ ไปจนถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการนำร่องร่วมกับกลุ่มผู้แสวงบุญชาวอินโดนีเซียที่เสร็จสิ้นไปด้วยดีนั้น ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของโมเดลนี้ ทั้งในด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ

พลิกโฉมข้อจำกัด เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ประกอบพิธีอุมเราะห์

โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับกลุ่มผู้แสวงบุญที่มักถูกจำกัดหรือได้รับคำแนะนำไม่ให้เดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้แสวงบุญที่ต้องใช้รถเข็น ผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วย ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะสงบ รวมถึงสตรีที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองชาย

แทนที่จะมองว่าเงื่อนไขทางสุขภาพคืออุปสรรค โครงการนี้ได้ยกระดับด้วยการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อดูแลผู้แสวงบุญตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิด

ไฮไลต์สำคัญของโครงการประกอบด้วย

  • การดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ: ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาต จะร่วมเดินทางไปพร้อมกับผู้แสวงบุญแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทาง ตั้งแต่จุดออกเดินทาง ระหว่างการประกอบศาสนพิธี ไปจนถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
  • ระบบมอนิเตอร์สุขภาพอัจฉริยะด้วย AI: ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม AI ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Docquity ที่ช่วยสนับสนุนทีมแพทย์ผู้ร่วมเดินทางด้วยข้อมูลวิเคราะห์อาการทางคลินิกแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถเข้าดูแลเชิงรุกและประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะกับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลได้ตลอดการเดินทาง
  • แพ็กเกจการดูแลเฉพาะบุคคล: ออกแบบโปรแกรมการเดินทางให้สอดรับกับขีดจำกัดทางร่างกายและความต้องการทางการแพทย์ของผู้แสวงบุญแต่ละท่านอย่างเหมาะสม
  • การันตีความสำเร็จด้วยโครงการนำร่อง: โครงการนี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจริงร่วมกับกลุ่มผู้แสวงบุญชาวอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดทริป และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

มาตรฐานใหม่สู่การท่องเที่ยวทางศาสนาที่รองรับคนทุกกลุ่ม

โครงการนี้พัฒนาขึ้นตามเป้าหมายของซาอุดีอาระเบีย ในการยกระดับภาคการท่องเที่ยวและยกระดับประสบการณ์ของผู้แสวงบุญ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย (STA) โดยมีหมุดหมายสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงระบบบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับผู้แสวงบุญที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ตลอดการเดินทางประกอบพิธีอุมเราะห์

ถ้อยแถลงจากผู้บริหาร

Ibrahim Alturki ประธานกรรมการและซีอีโอของ Growth Partner กล่าวว่า

"ความคิดริเริ่มในครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการยกระดับการดูแลผู้แสวงบุญ โดยการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ถือเป็นความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของแต่ละบุคคล จึงไม่ควรมีใครที่ต้องเลือกระหว่างปัญหาสุขภาพกับความศรัทธา ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอการดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น แต่ยังมอบความอุ่นใจ เพื่อให้ผู้แสวงบุญทุกท่านมุ่งมั่นกับการแสวงบุญได้อย่างเต็มที่"

Amit Vithal ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Docquity กล่าวว่า

"Docquity มีพันธกิจในการขับเคลื่อนความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือไปสู่ผู้ที่ต้องการมากที่สุดมาโดยตลอด ซึ่งการนำเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และระบบวิเคราะห์สุขภาพอัจฉริยะด้วย AI มาผสานเข้ากับการเดินทางแสวงบุญอุมเราะห์ในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนพันธกิจของเราได้อย่างชัดเจน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Growth Partner และเข้ามามีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมการแสวงบุญที่ผสานการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในการยกระดับภาคการท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้แสวงบุญ"

ข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตร

Growth Partner (GP) — ซาอุดีอาระเบีย

Growth Partner เป็นบริษัทโฮลดิงเพื่อการลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล โดยมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั่วราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา

Docquity — สิงคโปร์

Docquity เป็นเครือข่ายชุมชนวิชาชีพแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์เข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

  • อินโดนีเซียเป็นตลาดผู้แสวงบุญอุมเราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
  • โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ Saudi Vision 2030 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้แสวงบุญ
  • โครงการนำร่องร่วมกับกลุ่มผู้แสวงบุญชาวอินโดนีเซียได้เสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

